Varná deska s LiFePO₄ boostem pošle do hrnce šílených 10 kW, aniž by vypadly pojistky

Běžné kuchyňské elektrické sporáky a varné desky vyžadují pro plný výkon trojfázové napájení (400 V), anebo se za cenu kompromisů spokojí s 230V zásuvkou. Plotýnky budou při ohřevu třeba o něco pomalejší a nezapnete všechny naráz, alespoň vám ale nevypadnou jističe.

Co kdybychom ale pod varnou desku zabudovali dostatečně silný akumulátor, který se v době klidu bezpečně dobije i ze slabší sítě, no a jakmile se vrhnete do přípravy nedělního oběda, během okamžiku pustí do plotýnky pořádný impuls energie – boost?

Akumulátor LiFePO₄ pošle do plotýnky 10 kW

Přesně tím se chlubí třeba výrobce Impulse Labs. Jeho stejnojmenná varná deska Impulse je vyzbrojená lithium-železo-fosfátovým akumulátorem (LiFePO₄/LFP) a do každé ze čtyř tepelných plotýnek dokáže pustit až 10 kW!

Hezkou ukázkou je několik virálních tweetů Sama D'Amika, šéfa společnosti. Ve videu, které během několika málo hodin nasbíralo skoro milion shlédnutí, totiž na elektrickou plotýnku položí hrnec s vodou, která začne během několika sekund vřít.

Na stránkách výrobce se dále dočtete, že plotýnka uvede 1 litr vody k varu za méně než 40 sekund. Jen pro srovnání, běžné varné desky na trhu, které jsou také vyzbrojené funkcí „boost“ (ať už ji řeší jakýmkoliv způsobem), se zpravidla pyšní mnohem vyššími časy okolo 90 sekund.



Bateriový modul schovaný pod deskou

LiFePO₄ v domácí elektrárně i ve sporáku

Klíčovou výhodou LiFePO₄ je samozřejmě vyšší bezpečnost, oproti Li-ion jsou totiž tepelně a chemicky stabilnější a jen tak je nezapálíte. Jinými slovy, vařit se bude pouze jídlo v hrnci, a nikoliv i zbytek domácnosti.



Základní parametry varné desky s akumulátorem LFP

Proto je dnes LFP už prakticky standard třeba na poli baterií pro domácí fotovoltaické elektrárny. Nevýhodou je naopak o něco menší energetická hustota.