Vaše jméno může letět na Mars. Sice ho tam nejspíš nikdo neuvidí, ale je to zadarmo

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) hodlá poslat k rudé planetě jména milionů lidí, případně i domácích mazlíčků a imaginárních osob.

Jména budou vygravírována laserem na mikročip, který bude součástí některé z budoucích misí mířících na planetu Mars. V době vydání tohoto článku podalo přihlášku na let svého jména do vesmíru 23,5 milionu žadatelů z celého světa.

Pošlete své jméno na Mars

K tomu, aby se vaše jméno vydalo k Marsu, stačí vyplnit jednoduchý formulář na stránkách NASA. Požadováno je zadání jména, příjmení a země, ze které pocházíte. Pokud se rozhodnete poskytnout svou e-mailovou adresu, stanete se členem „věrnostního klubu“ NASA a získáte více než miliardu věrnostních mil zdarma.

Stačí vyplnit jednoduchý formulář

Po stisku tlačítka Send my name to Mars obdržíte palubní vstupenku, kterou si můžete stáhnout, vytisknout nebo vložit do webových stránek. Z ní lze vyčíst, že mise odstartuje z amerického Mysu Canaveral a po absolvování 1,7 miliardy kilometrů přistane v oblasti marťanského kráteru Jezero. Termín plánovaného odletu bude oznámen později.

Obdržíte palubní vstupenku

Není to poprvé, co americká vesmírná agentura nabízí let jmen fanoušků na rudou planetu. Naposledy tak učinila, když na tři křemíkové čipy o velikosti nehtu zapsala pomocí elektronového paprsku 10 932 295 jmen, která byla připevněna k vozítku Perseverance, jenž na Marsu přistálo v roce 2020. Od té doby jsou na Marsu na stále aktivním roveru, který pomáhá hledat vodu a důkazy o někdejším životě.

Proč se posílají jména lidí do vesmíru?

V rámci udržení zájmu veřejnosti NASA a další vesmírné agentury často sponzorují osvětové programy, jejichž cílem je zapojit do nich i nevědeckou populaci. Ukázalo se, že posílání jmen lidí na vzdálená vesmírná místa je účinným způsobem, jak podpořit zájem a dobrou vůli.

První jména byla odeslaná mimo Zemi v roce 1971, kdy posádka Apolla 15 zanechala na Měsíci desku se jmény čtrnácti astronautů a kosmonautů, kteří zahynuli při plnění svých povinností. S posíláním jmen obyčejných občanů ke hvězdám začala skupina The Planetary Society, která se zasazuje o ochranu vesmíru ~ jména jejích členů byla v roce 1996 umístěna na sondě Cassini, jež v roce 2017 skončila v atmosféře Saturnu.

Dosud vyneslo jména do vesmíru přibližně dvacet kosmických sond, včetně více než milionu jmen na sondě NASA Lunar Reconnaissance Orbiter a 430 000 jmen na CD připojeném k sondě New Horizons, která odstartovala v roce 2005. Stále fungující sonda a její virtuální pasažéři již proletěli původním cílem mise, kterým byla planetka Pluto, a nyní se nacházejí v Kuiperově pásu, což znamená, že brzy opustí naši sluneční soustavu.