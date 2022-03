Vaše jméno může obletět Měsíc spolu s misí Artemis. Sice ho nikdo neuvidí, ale je to zadarmo

Snili jste někdy o tom, že poletíte do vesmíru a uvidíte Měsíc zblízka? Je nám líto, ale pokud nejste velmi bohatí nebo astronauti, pravděpodobně se vám to nepodaří. Ale nevěšte hlavu – k našemu vesmírnému souputníkovi můžete poslat alespoň své jméno.

NASA nabízí možnost poslat do vesmíru své jméno, které následně obletí Měsíc v rámci připravovaného testovacího letu bez posádky Artemis I. Na palubě kosmické lodi Orion bude uložen flashdisk se jmény všech, kteří po něčem takovém touží.

Jak vaše jméno obletí Měsíc?

Stačí navštívit webové stránky projektu Artemis a zadat své jméno, příjmení a PIN, který vám umožní přístup k palubnímu lístku. „Pro vygenerování palubního lístku zadejte své jméno a PIN. Zapamatujte si svůj PIN. Budete ho v budoucnu potřebovat pro přístup k palubní vstupence,“ uvádí formulář.

Po vyplnění požadovaných informací dojde k vygenerování palubní vstupenky na let Artemis I, kterou si můžete stáhnout. Do vesmíru samozřejmě nepoletíte – vaše jméno bude spolu se všemi ostatními zaznamenáno na flashdisk, jež bude před startem čtyř – až šestitýdenní mise umístěn do útrob kosmické lodi.

Vaše jméno může obletět Měsíc. Sice ho nikdo neuvidí, ale je to zadarmo

Mise Artemis I

Artemis I odstartuje z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a poté urazí 280 000 kilometrů, přičemž ve vesmíru zůstane „déle než jakákoli loď pro astronauty bez připojení k vesmírné stanici“. Mise má být testem schopností NASA v oblasti průzkumu hlubokého vesmíru a demonstruje, jak říká vesmírná agentura, „závazek a schopnost rozšířit lidskou existenci na Měsíc a dále“.

Cílem programu Artemis je vysadit v roce 2024 první ženu a dalšího muže na Měsíci v naději, že do konce desetiletí bude na přirozené družici Země trvale přítomna lidská posádka. NASA již dříve oznámila 18 mužů a žen, kteří tvoří tým Artemis. Patří mezi ně například Jessica Meir a Christina Koch, které v roce 2019 uskutečnily první čistě ženský výstup do vesmíru.

Stojí za zmínku, že to není poprvé, co americký Národní úřad pro letectví a vesmír vyšle do vesmíru nějaká jména. Už v roce 2017 dal zájemcům možnost nechat poslat své jméno na Mars na sondě Insight, čehož využily více než 2 miliony zájemců.