Vaše příští trenýrky vyrobíme ze vzduchu a polobotky do divadla z hub, slibuje moderní věda

Zapomeňte na bavlnu a další obvyklé textilie. Vaše příští spodky si totiž vystačí se skleníkovými plyny, polobotky do divadla vyrbíme z kůže z hub a sako z ananasových listů. Zní to jako sci-fi (anebo naprostá pitomost)? Možná je to realita, která je blíž, než si myslíte!

Módní průmysl hledá udržitelné alternativy k tradičním materiálům. Pojďme se podívat na tři nejslibnější inovace, které by mohly změnit způsob, jakým se oblékáme.

1. Polymer ze skleníkových plynů

První zajímavou inovací je materiál, kterému se říká Aircarbon a vzniká díky mikroorganismům, které přeměňují skleníkové plyny (oxid uhličitý a metan) na přírodní polymer polyhydroxybutyrát (PHB).



Aircarbon

PHB je výjimečný nejen tím, že má vlastnosti podobné běžným plastům, ale jeho výroba dokonce pomáhá čistit atmosféru – během procesu se totiž ze vzduchu odebere více skleníkových plynů, než se při výrobě uvolní.

2. Piñatex z ananasu

Z tropických plantáží přichází další lehce bziarní materiál pro výrobu oděvů – Piñatex. Jedná se o tkaninu z vláken ananasových listů, které by jinak skončily jako odpad.

Piñatex

Piñatex, který se kromě módy hodí i pro výrobu nábytku, je lehký, prodyšný a odolný. Je to vlastně takový „dvojitý zásah“ – nejen že snižuje množství odpadu, ale zároveň vytváří nový zdroj příjmů pro farmáře.

3. Kůže z podhoubí

Zdaleka nejpřekvapivější je nakonec třetí alternativa: Kůže z podhoubí, označovaná jako Mycelium. Myceliová kůže není jen vizuální napodobeninou, ale je také mechanicky velmi podobná pravé kůži.

Kůže z houbového podhoubí

Materiál je biologicky odbouratelný a roste přímo do požadovaného tvaru. „Ve světě módy roste zájem o využití živých organismů k výrobě biologicky odbouratelných materiálů,“ vysvětluje vedoucí designér značky Vuch Martin Kůs.

Tradiční výroba kůže je známá svou náročností na vodní zdroje a produkcí škodlivých odpadů. Jak poznamenává Jaroslav Žák z BWT: „Kožedělný průmysl spotřebovává při procesech jako namáčení, odchlupování či barvení enormní množství vody. Navíc tyto procesy často znečišťují vodu chemikáliemi.“ Myceliová kůže představuje v tomto ohledu výrazně šetrnější alternativu.

Zatím je to drahé

Všechny tyto materiály spojuje jeden důležitý aspekt – minimalizace dopadů na životní prostředí. Zatímco tradiční výroba textilií a kůže často zatěžuje planetu, tyto alternativy nabízejí udržitelnější cestu. Navíc jejich produkce nevyžaduje velké plochy půdy, čímž se snižuje tlak na přírodní zdroje a lesy.

Budoucnost módního průmyslu se tak rýsuje v zajímavých barvách. Materiály nové generace jsou nejen ekologické, ale často předčí své tradiční protějšky i v praktických vlastnostech. Možná se už brzy dočkáme doby, kdy bude běžné nosit oblečení vyrobené ze vzduchu, rostlinných zbytků nebo houbových vláken.

Přestože tyto materiály vypadají slibně, jejich výroba je stále v raných fázích. Výrobní cena je vyšší než u tradičních alternativ, proto bude nutné další technologické vylepšování. Kromě toho musí módní značky změnit svůj přístup a nabídnout ekologické produkty za konkurenceschopné ceny.

I když se možná Aircarbon, Piñatex či myceliová kůže ještě nestaly mainstreamem, trend je jasný. Lidé se začínají zajímat o to, odkud pochází jejich oblečení a jaký má dopad na planetu. S rostoucí poptávkou a pokrokem ve výrobních technologiích je jen otázkou času, kdy se tyto inovace dostanou i do našich šatníků.

Zdroj: Tisková zpráva