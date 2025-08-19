Ve francouzském velorexu musí řidič šlapat. Zvládne 120 km/h, nechybí klimatizace a počítá se s předplatným

Francouzská firma Cixi představila vozítko Vigoz – stroj, který se vzpírá jednoduchému zařazení. Stručně řečeno je to vozidlo, které kombinuje rychlost auta a aktivní charakter jízdy na kole. Na první pohled je to velomobil, tedy plně kapotovaná tříkolka. Jenže tahle umí na dálnici dosáhnout rychlosti až 120 km/h.
Nejde o žádný futuristický koncept ze studentské dílny, ale o reálně testovaný stroj, který má za cíl proměnit každodenní dojíždění v aktivní a zdravý pohyb, aniž byste se museli vzdát komfortu a bezpečí automobilu. Díky výšce 165 cm je dobře vidět i v hustém provozu a zároveň poskytuje řidiči solidní rozhled.
Chcete jet? Budete muset šlapat!
Základní myšlenkou je takzvané „aktivní vozidlo“, jehož cílem není překonávat sportovní rekordy, ale přirozeně začlenit do běžného dne fyzickou aktivitu. Tvůrci vycházejí z doporučení, že už pouhých 30 minut mírného pohybu denně zásadně zlepšuje kvalitu života. Intenzitu šlapání si přitom můžete zvolit sami, od pohodové projížďky bez kapky potu až po poctivý trénink cestou z práce.
Vigoz
Srdcem toho všeho je unikátní systém PERS – elektronický pedálový pohon bez řetězu. Šlapání se tedy nepřenáší mechanicky, nýbrž digitálně, přímo k elektromotoru o výkonu 20 kW. Zpětným šlapáním lze nejen brzdit a rekuperovat energii, ale dokonce i precizně couvat. Je to intuitivní a geniálně jednoduché.
Výkonem a dojezdem se Vigoz vyrovná menším elektromobilům. Baterie s kapacitou 22 kWh mu propůjčuje dojezd až 160 kilometrů, což bohatě stačí na běžné každodenní pojížďky. Dojezd prodlužuje také rekuperační brzdění a samotné šlapání. Nabíjení z klasické 220V zásuvky zabere zhruba šest hodin. Díky maximální rychlosti a homologaci v kategorii L5e může legálně na všechny typy silnic, včetně dálnic, k řízení je však pochopitelně potřeba řidičský průkaz.
Vigoz není jen sportovní náčiní, ale plnohodnotný dopravní prostředek. Uzavřená kabina pro dva cestující sedící v tandemu za sebou poskytuje ochranu před nepřízní počasí. Má bezpečnostní prvky včetně systému absorpce nárazu a bezpečnostních pásů, zvládne dětskou sedačku Isofix i objemnější náklad.
Koupit ho nelze, bude za předplatné
O tepelný komfort se stará klimatizace i topení. Vigoz nemá volant ani klasický sloupek řízení – zatáčení je řešeno systémem „steer-by-wire“ (tedy bez mechanické vazby) a ovládá se dvěma pákami po stranách sedadla řidiče. V zatáčkách se vozidlo pro vyšší stabilitu a plynulejší průjezd aktivně naklání až o 25 stupňů, což zvyšuje nejen bezpečnost, ale i zážitek z jízdy, a přitom přináší pocit, který běžná auta nenabízejí.
Pokud uvažujete o pořízení, pak vězte, že Vigoz si nekoupíte. Výrobce plánuje vozidlo nabízet výhradně formou měsíčního předplatného bez dlouhodobého závazku s každoroční věrnostní slevou, které zahrne veškerý servis a údržbu. Ačkoli finální cena ještě není stanovena, odhady hovoří o částce mezi 800 a 900 eury (tj. cca 19 600 až 22 000 Kč) za měsíc.
Vývoj stále probíhá a první vozy se na silnicích neobjeví dříve než koncem letošního roku. Vozítko má být i udržitelné. Výrobce počítá s životním cyklem nejméně 15 let, s jednoduchou opravitelností a díly, které lze velmi snadno vyměnit.
Z širšího pohledu zapadá Vigoz do trendu „aktivní mobility“, tedy dopravy, která nás nenutí jen sedět a pasivně konzumovat energii, ale vyžaduje fyzickou spoluúčast. Každodenní dojíždění – třeba do práce a z práce – se tak může stát přirozeným prostorem k aktivitě.