Ve městech se evoluce rostlin i živočichů ubírá zvláštními cestami. Změny mohou být zběsile rychlé

Na jednoho jestřába, který se do města přistěhuje, připadá třicet ptáků, kteří dávají městu vale. Mohlo by se zdát, že v městě vyrostlí ptáci budou ve venkovském prostředí za outsidery. Ale je tomu přesně naopak. Městští vyděděnci často vytlačí z hnízdišť venkovské starousedlíky.

Často si představujeme evoluci jako proces, jehož výsledky jsou patrné až po tisíciletích. Ale to je omyl. Evoluce umí nabrat zběsilé tempo. Nedávná studie například ukázala, že octomilky mění z generaci na generaci dědičnou informaci tak rychle, že jim to dovoluje adaptaci na různá roční období . Jistě, nahrává jim rychlé množení, ale i tak tu jsme tu svědky výrazných evolučních změn v rámci generací, jež bychom spočítali nejvýše na prstech obou rukou.

Odolnost k jedům

Míra adaptace na městské prostředí zajde někdy překvapivě daleko. Město je vydatným zdrojem znečištění a nejednou jsou tu živočichové vystaveni vysoce toxickým látkám. I tomu se ale někteří tvorové dovedou přizpůsobit. Příkladem jsou populace některých ryb žijících v americké řece Hudson.

Přirozeně se mezi nimi vyskytli jedinci s vlohami pro zvýšenou odolnost k nebezpečným polychlorovaným bifenylům. V čisté vodě nepřinášela vloha žádnou výhodu a zůstávala proto velmi vzácná. Když však začaly továrny vypouštět polychlorované bifenyly do řeky, zvyšovala vzácná vloha šance na přežití a začala se v rybí populaci šířit.

V rozmezí let 1947až 1976 skončilo v řece Hudson 600 tun vysoce stabilních a toxických polychlorovaných bifenylů. Jedy zůstaly ve vodě i v usazeninách na dně i dlouho poté, co byla jejich vypouštění do řeky učiněna přítrž. Řada druhů rybích druhů do odnesla. Vyskytovaly se u nich těžké deformace, jako je třeba nevyvinutí čelisti.



Treska tomkod (Foto: Joanie Côté, Public domain)

Ryby chráněné původně vzácnou variantou genu, ale v otráveném prostředí prosperují. Na polychlorované bifenyly je odolná treska tomkod. Vodám zamořeným polycyklickými aromatickými uhlovodíky se přizpůsobila americká ryba fundul mumijový.

Znečištění s sebou nese i výskyt látek, které poškozují dědičnou informaci. Takto navozené mutace mohou zvýšit odolnost ke znečištění. průmyslové prostředí přeje mutacím dědičné informace nejen lidí, ale i zvířat, svědčí analýzy DNA. Extrémní příklady nabízí okolí havarovaných atomových elektráren v Černobylu a Fukušimě, kde je výskyt poškození DNA u bakterií, rostlin i živočichů o poznání vyšší než v oblastech, kde organismy radiaci nečelily.

Bez efektu na dědičnou informaci nezůstává ale ani relativně běžné znečištění. Rackové stříbřití žijící na americkém venkově si nesou v dědičné informaci méně mutací než rackové obývající velká města. Pokud tito ptáci žili v blízkosti měst s rozvinutým ocelářským průmyslem, kde je míra znečištění podstatně vyšší, poznamenalo to jejich DNA ještě větší měrou. Jestli z těchto mutací vzešla i taková, která by rackům usnadnila život v zamořeném prostředí, není jasné.

Americká vlaštovka pestrá si podobně jako naše vlaštovky staví hnízda z hlíny, která lepí na stěny budov. V Nebrasce si začali tito ptáci po roce 1982 budovat hnízda na zdech mostních pilířů. Nejvíce se jim líbily mosty a nadjezdy rušných dálnic. Za tuto volbu platily vlaštovky krvavou daň. Řada z nich zahynula poté, co za letu narazily do aut řítících se vysokou rychlostí po dopravní tepně.

Za třicet let však klesl počet ptáků zabitých auty na pětinu. Detailnější pohled na vlaštovky ukázal, že se za tu dobu ptákům zkrátila křídla a tím se zlepšily jejich manévrovací schopnosti. Ptáci se dnes díky tomu dokážou autům vyhnout a život u rušné dálnice už pro ně není tak nebezpečný.

Ve městech je průměrná teplota o několik stupňů vyšší než v okolní venkovské krajině. Na mnoha místech bývají stěny, vozovky nebo chodníky vstavené slunečnímu úpalu, a pak jejich teplota dosahuje extrémních hodnot. I tomu se dokážou živočichové přizpůsobit. Například městští mravenci druhu Temnothorax curvispinosus vzdorují teplotám, při kterých se jejich venkovští příbuzní dostávají do vážných obtíží.