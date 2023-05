Ve skotském městě vozí cestující autonomní autobusy. Mohou uhánět rychlostí až 80 km/h

Ve skotském městě Queensferry vozí od pondělí 15. května cestující autonomní autobusy CAVForth. Jde o vůbec první ostré nasazení tohoto typu dopravního prostředku bez řidiče na území Velké Británie, informuje deník Daily Mail. Autobusy budou jezdit na trase dlouhé 23 kilometrů, vedoucí přes most Forth Road Bridge.

Nutno podotknout, že vozidla nebudou brázdit ulice města bez lidské posádky – na jejich palubě budou po celou dobu dva zaměstnanci: prodavač jízdenek a „záložní řidič“, který v případě potřeby převezme řízení. Společnost Stagecoach – největší britský provozovatel autobusové a autokarové dopravy – ujistila úzkostlivé zákazníky, že cestování bez řidiče je naprosto bezpečné.

Autonomní autobus

„Každému, kdo se, byť jen trochu obává cestování tímto vozidlem, bych rád vzkázal, aby se nebál, protože existuje kompletní bezpečnostní dokumentace,“ řekl ředitel společnosti Stagecoach Sam Greer. „Vozidlo bylo certifikováno jako bezpečné pro používání na veřejných komunikacích.“

Flotila pěti autobusů bude od pondělí vozit cestující mezi Ferry Toll u Inverkeithingu ve Fife a Edinburgh Parkem. Při cestě přes ikonický most Forth Road Bridge budou jezdit rychlostí až 80 km/h. Stagecoach testuje svou autonomní technologii již od roku 2019, přičemž zkušební jízdy dosud probíhaly v rámci depa. Autobusy najezdily milion testovacích kilometrů a až do roku 2025 budou fungovat ve zkušebním provozu.

Jedním z prvních cestujících byl skotský ministr dopravy Kevin Stewart. „Je naprosto fantastické vidět, jak se tady testuje autonomní autobus. Chceme, aby Skotsko bylo v zavádění této technologie na špičce,“ řekl. „V autobuse jsem se cítil bezpečně, proběhlo zde obrovské množství testů. Na palubě byli zaměstnanci. Doufám, že se obyvatelé Fife a Edinburghu přijdou přesvědčit, jak je to všechno bezpečné.“

Pomohly štědré dotace

Zahájení zkušebního provozu autonomních autobusů přichází pouhý rok poté, co britská vláda oznámila poskytnutí dotací ve výši 40 milionů liber (cca 1 miliarda korun) na pomoc při zavádění autobusů a dodávek bez řidiče na britské silnice do roku 2025. Linka bude provozována podle pravidelného jízdního řádu s kapacitou přibližně 10 000 cestujících týdně.

Autonomní autobus

Autobusy CAVForth získaly v únoru od britského vládního Centra pro propojená a autonomní vozidla dotaci ve výši 10,4 milionu liber (cca 282 milionů korun). Grant byl součástí vládního fondu ve výši 81 milionů liber, který má urychlit vývoj autonomních technologií v dopravě.

Výkonná ředitelka společnosti Stagecoach pro Velkou Británii Carla Stockton-Jones řekla: „Jsme nadšeni, že můžeme představit první autonomní autobusovou flotilu ve Velké Británii ve východním Skotsku, kde se nachází i naše centrála a kde to všechno před více než 40 lety začalo.“