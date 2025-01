Ve sladkovodních koupalištích může číhat smrtelně nebezpečná améba, která požírá mozek

Naegleria fowleri, často přezdívaná jako „améba požírající mozek,“ je mikroskopický jednobuněčný organismus, který se přirozeně vyskytuje v teplých sladkovodních zdrojích, jako jsou jezera, řeky či termální prameny. Tato améba byla poprvé identifikována v Austrálii v 60. letech minulého století, kde způsobila neobyčejnou formu smrtelné meningitidy. I když je infekce vzácná, má téměř vždy fatální průběh.

Zajímavostí je, že tato améba není hrozbou při pití kontaminované vody. Infekce vzniká v okamžiku, kdy se voda obsahující amébu dostane do nosní dutiny, například při potopení, skoku do vody nebo při výplachu nosu kontaminovanou vodou. Améba proniká skrz nosní sliznici dále do mozku, kde způsobuje primární amébovou meningoencefalitidu – smrtelně rychle postupující zánět.

Příznaky nákazy

První příznaky se objevují zhruba 3 až 7 dní po vystavení amébě. Patří mezi ně vysoká horečka, bolest hlavy, ztuhlý krk, nevolnost a zvracení. Následně se mohou přidat zmatenost, halucinace, poruchy rovnováhy a kóma. Nemoc postupuje velmi rychle, přičemž většina pacientů umírá do 10 dní.

Naegleria fowleri žije v teplých vodách s teplotou mezi 25 až 40 °C. Nachází se ve sladkovodních jezerech, řekách, termálních pramenech, ale i v nedostatečně chlorovaných bazénech. Améba se vyskytuje hlavně v znečištěných vodách, kde se živí bakteriemi a jinými mikroorganismy. Naopak není schopna přežít v mořské vodě ani v dobře chlorovaných bazénech.

Česká republika sice nemá mnoho vodních ploch, které by splňovaly ideální podmínky pro růst této améby (zejména kvůli nižším průměrným teplotám vody), přesto by teoreticky mohla být přítomná v teplých termálních pramenech, špatně udržovaných bazénech nebo průmyslových vodních nádržích, kde voda dosahuje vyšších teplot.

Klíčem k ochraně před touto smrtelně nebezpečnou infekcí je prevence. V první řadě je nutné vyhýbat se potápění nebo skákání do teplých sladkovodních zdrojů, zejména v letních měsících. Při koupání v rizikových vodách můžete použít nosní svorky nebo se vyhýbat ponoření hlavy. Malé děti je třeba důsledně hlídat, aby si nehrály s hadicemi či stříkacími pistolemi naplněnými kontaminovanou vodou.

Velmi vysoká smrtnost

První případy byly zaznamenány v australském regionu Spencer Gulf, kde nešťastně zvolená struktura vodovodního potrubí poskytovala ideální podmínky pro růst améby. Od té doby byly další případy hlášeny v různých částech světa, nejčastěji v USA, Austrálii a Indii. Například v USA bylo od roku 1962 zaznamenáno 164 případů, přičemž pouze čtyři lidé přežili.

Vzhledem k rychlosti, s jakou infekce postupuje, je snaha o léčbu úspěšná jen výjimečně. Moderní terapie zahrnují agresivní nasazení antimykotik, jako je amfotericin B, spojené s novými experimentálními léky. Velice zásadní je včasná diagnóza, ale kvůli vzácnosti tohoto onemocnění ji mnoho lékařů nerozpozná včas.

Ačkoli je pravděpodobnost nákazy amébou Naegleria fowleri extrémně malá, důsledky mohou být devastující. Proto by si každý, kdo plánuje koupání ve sladkovodních jezerech nebo jiných zdrojích, měl uvědomit rizika a dodržovat příslušná opatření.

Případ z praxe

Jedním z dobře zdokumentovaných případů je tragický příběh devítiletého chlapce ze Spojených států, který se v roce 2010 nakazil amébou Naegleria fowleri při plavání v teplém sladkovodním jezeře v Texasu. Chlapec, který miloval vodní sporty, skočil do jezera a během potápění se mu voda dostala do nosu. O několik dní později začal vykazovat příznaky podobné chřipce, jako byla horečka, bolest hlavy a ztuhlý krk. Stav se rychle horšil, přidaly se záchvaty a zmatenost.

Navzdory rychlému převozu do nemocnice a intenzivní léčbě, která zahrnovala podávání antimykotik a snahu o snížení otoku mozku, chlapec bohužel zemřel do jednoho týdne od nástupu příznaků. Pitva pak potvrdila přítomnost Naegleria fowleri v jeho mozkové tkáni.

Tento případ, podobně jako mnohé další, ukazuje, jak rychle a agresivně tato améba působí. Bohužel, smrtnost při této infekci dosahuje více než 97 %, což zdůrazňuje důležitost prevence, například vyhýbáním se rizikovým vodám a používáním nosních svorek při koupání v teplých sladkovodních zdrojích.

Zdroje: theconversation.com, cs.wikipedia.org, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, qld.gov.au.