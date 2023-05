Ve Spojených státech začíná testování univerzální vakcíny proti chřipce na bázi mRNA

Vakcína proti chřipce na bázi mRNA, která má poskytovat dlouhodobou ochranu proti širokému spektru chřipkových virů, vstupuje do první fáze klinických testů, oznámil tento týden americký Národní institut zdraví. Klinická studie probíhá na Dukeově univerzitě v Durhamu v Severní Karolíně.

Očkovací látku, označovanou jako H1ssF-3928 mRNA-LNP, vyvinuli vědci z Výzkumného centra pro vakcíny Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, který je součástí Národního institutu zdraví. V rámci této fáze bude primárně testována bezpečnost experimentální vakcíny a její schopnost vyvolat imunitní odpověď.

Univerzální vakcína proti chřipce

Do studie bude zařazeno až padesát zdravých dobrovolníků ve věku 18 až 49 let. Třicet z nich bude rozděleno do tří skupin (po 10 účastnících), které budou očkovány 10, 25 a 50 mikrogramy experimentální vakcíny. Po vyhodnocení údajů za účelem stanovení optimální dávky bude zařazeno dalších 10 účastníků, kteří dostanou dávku, jež se bude jevit jako optimální.

Studie bude zahrnovat také skupinu účastníků, kteří budou dostávat stávající čtyřvalentní vakcínu proti sezónní chřipce. To vědcům umožní přímé srovnání imunogenicity (schopnost vyvolat imunitní odpověď) a bezpečnosti experimentální vakcíny s dostupnými očkovacími látkami proti sezónní chřipce. Účastníci budou pravidelně vyhodnocováni za účelem posouzení bezpečnosti vakcíny (a sekundárně i její účinnosti) a budou absolvovat kontrolní schůzky po dobu až jednoho roku po očkování.

Tato studie přináší pozoruhodný úspěch platformy mRNA vakcín do dlouhodobého úsilí o vývoj univerzální očkovací látky proti chřipce. V současné době zdravotnické systémy po celém světě bojují proti sezónní nákaze očkováním, které musí být každý rok přepracováno tak, aby odpovídalo aktuálně cirkulujícím kmenům.

K tomuto přepracování dochází několik měsíců před vypuknutím epidemie, což poskytuje výrobcům čas na výrobu vakcín ve velkém měřítku, ale také dává šanci na neočekávané změny v cirkulujících kmenech. Pokud očkovací látka v daném roce neodpovídá kmenům, které v daném období cirkulují, může být její účinnost proti infekci mizivá. I v případě, kdy je očkování dobře přizpůsobeno, potřebují lidé v dalším roce nové očkování.

Naděje na obzoru

„Univerzální vakcína proti chřipce by byla velkým úspěchem v oblasti veřejného zdraví a mohla by odstranit potřebu každoročního vývoje sezónních vakcín proti chřipce i nutnost očkovat pacienty každý rok,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci Hugh Auchincloss. „Některé kmeny chřipkového viru mají navíc značný pandemický potenciál. Univerzální vakcína proti chřipce by mohla sloužit jako důležitá obranná linie proti šíření budoucí pandemie chřipky.“

Podobná vakcína vyvinutá vědci z VRC NIAID již vykázala pozitivní výsledky v prvních klinických studiích. Obě vakcíny využívají specifickou část proteinu chřipkového viru, hemaglutininu (HA), k vyvolání široké imunitní odpovědi proti chřipce.

Sezónní chřipka zabíjí jen ve Spojených státech každoročně tisíce lidí. Podle odhadů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí umíralo v USA v letech 2010 až 2020 na chřipku 12 000 až 52 000 lidí ročně. V Česku chřipka způsobuje ročně onemocnění statisíců obyvatel, přičemž zhruba dva tisíce z nich na ní nebo související komplikace zemřou.