Ve Velké Británii prodávají pamlsky pro psy vyrobené z masa vypěstovaného v laboratoři

Britští pejskaři mohou svým čtyřnohým miláčkům dopřát světovou novinku. V londýnské prodejně Pets at Home v Brentfordu se od pátku 7. února 2025 prodávají první psí pamlsky na světě vyrobené z laboratorně vypěstovaného masa.

Pochoutky s názvem Chick Bites kombinují rostlinné ingredience s kuřecím masem vypěstovaným v laboratoři. Jsou dílem britské společnosti Meatly, která spolupracuje s výrobcem veganských psích krmiv THE PACK a obchodním řetězcem Pets at Home. Chick Bites se prodávají balíčcích po 50 gramech za 3,49 britských liber (tj. v přepočtu cca 2100 Kč/kg) a první série je limitována na přibližně 750 kusů.

„Ještě před dvěma lety to vypadalo jako let na Měsíc. Dnes startujeme. Je to obrovský skok vpřed k významnému trhu s masem, které je zdravé, udržitelné a ohleduplné k naší planetě i ostatním zvířatům,“ říká zakladatel a generální ředitel Meatly Owen Ensor.

Na začátku byly buňky

Výroba masa v laboratoři je fascinující proces, který začíná odebráním vzorku buněk z kuřecího vejce. Zásadní je, že jde o jednorázový odběr buněk, který stačí pro neomezenou produkci. Tyto buňky se poté umístí do speciálních bioreaktorů obsahujících živný roztok, který simuluje prostředí uvnitř zvířecího těla. Buňky se vyživují směsí živin, která podporuje jejich růst, množí se a postupně se přeměňují na svalovou tkáň, tuk a pojivovou tkáň.

Meatly tvrdí, že jejich laboratorně vypěstované kuřecí maso je stejně chutné a výživné jako tradiční kuřecí prsa. Obsahuje všechny esenciální aminokyseliny, nezbytné mastné kyseliny, vitamíny a minerály, jež jsou důležité pro zdraví domácích mazlíčků. Produkt naopak neobsahuje žádné geneticky modifikované organismy, škodlivé patogeny ani těžké kovy.

Tradiční produkce masa je spojena s vysokou spotřebou vody, půdy a emisemi skleníkových plynů. Podle Meatly je laboratorně pěstované maso ekologičtější alternativou. Navíc odpadá potřeba chovu a porážky hospodářských zvířat, což osloví především majitele psů, kteří hledají etičtější způsob, jak krmit své mazlíčky.

Chystá se expanze

Velká Británie se v červenci loňského roku stala první evropskou zemí, která schválila prodej laboratorně vypěstovaného masa pro zvířata. Produkty Meatly získaly povolení od britského Ministerstva životního prostředí, potravin a venkova a Agentury pro zdraví zvířat a rostlin.

Prozatím jsou Chick Bites k dostání pouze v jediné prodejně, ale Meatly plánuje v příštích třech až pěti letech rozšířit výrobu a nabídnout své produkty ve větším měřítku. „Tato inovace má potenciál výrazně snížit dopad krmiv pro domácí mazlíčky na životní prostředí a bude pro tento průmysl převratná,“ uvedla provozní ředitelka Pets at Home Anja Madsen.

Meatly se nyní snaží získat finanční prostředky pro další expanzi. Firma se současně s tím zaměřuje na vývoj dalších krmiv na bázi laboratorně vypěstovaného masa. Ačkoli v Británii ani v Evropské unii zatím není laboratorní maso schváleno pro lidskou spotřebu, v jiných částech světa, například v Singapuru nebo Izraeli, se už prodává.

Ekologičtější krmivo pro mazlíčky

Odborníci na výživu domácích mazlíčků potvrzují, že laboratorně pěstované maso může být stejně výživné jako běžné maso. Chick Bites obsahují všechny potřebné živiny a výrobce se zaměřuje na to, aby byl jejich produkt bezpečný, bez škodlivých chemikálií nebo antibiotik. Zatím však není známo, v jakém poměru je laboratorní maso zastoupeno vůči rostlinným složkám.

Trh s laboratorně pěstovaným masem pro domácí mazlíčky má slibnou budoucnost. Krmiva pro psy a kočky jsou zodpovědná až za 20 % environmentálního dopadu produkce masa. „Kultivované maso nabízí chutný, nízkouhlíkový a zdravý zdroj bílkovin, který může eliminovat zvířata chovaná v průmyslu krmiv pro domácí mazlíčky,“ vysvětluje generální ředitel THE PACK Damien Clarkson.

Na trhu se už vynořuje další konkurence – rakousko-americký startup BioCraft vyvíjí kultivované myší maso pro psy a kočky a plánuje uvést své produkty na trh počátkem roku 2026. Hlavní výzvou pro všechny výrobce zůstává složitost a nákladnost výrobního procesu. Pokud se jim podaří tyto překážky překonat, mohlo by to významně přispět k udržitelnějšímu krmení našich čtyřnohých společníků.

Zdroje: Meatly, TechCrunch, The Guardian, The Verge