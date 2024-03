Ve Walesu našli další záhadný stříbrný monolit. Je podobný těm z období pandemie covidu

Sedmatřicetiletý kameník Craig Muir během procházky po rozmočeném poli nedaleko kopce Hay Bluff ve Walesu narazil na 3 metry vysoký stříbrný monolit, který jako by právě vypadl z nějaké knihy Arthura C. Clarka.

„Musí to být nějaká umělecká instalace. Kdybyste nic neznali, při pohledu na tu věc byste si mohli snadno myslet, že ji shodilo UFO, nebo tak něco,“ konstatoval Muir v rozhovoru pro deník The New York Times.

Dotyčná struktura prý byla vyrobena nejspíš z chirurgické oceli a to velmi kvalitně, bez viditelných známek svařování. Její povrch je hladký a lesklý, hrany jsou ostré.

Připomeňme, že před cca čtyřmi lety, během pandemie COVID-19, se podobné stříbrné monolity začaly objevovat v řadě zemí světa.

První z nich nalezli biologové v Utahu v listopadu 2020. Další pak byly spatřeny např. na odlehlých lokalitách v Kalifornii, Pensylvánii, Rumunsku, Anglii či Nizozemsku.

Monolity se kvůli svému tajemnému původu staly mezinárodní senzací, byť třeba k autorství toho kalifornského se později přihlásila skupina metalových umělců z městečka Atascadero.

Titulní foto je pouze ilustrační.