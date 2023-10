Večerní obloha nabídne v sobotu pohled na částečné zatmění Měsíce. Kdy a jak ho spatřit?

V sobotu 28. října se na večerní obloze odehraje úkaz, který rozhodně stojí za vidění! Čeká nás totiž částečné zatmění Měsíce, tedy konstelace, kdy se naše planeta ocitne téměř v jedné ose mezi Sluncem a Měsícem. Díky tomu bude Země na našeho vesmírného souputníka vrhat svůj stín.

Během částečného zatmění proniká do úplného stínu Země, označovaného jako umbra, jen určitý část měsíčního kotouče. Tím pádem je zastíněna pouze jeho část, zatímco zbytek zůstává viditelný. Letos bude z našeho území pozorovatelný celý průběh – počáteční polostínová fáze totiž začne ve 20:01, tedy více než tři a půl hodiny po východu Měsíce.

Co přesně bude vidět?

Pozorování můžete zahájit krátce po 21. hodině, kdy se Měsíc bude nacházet nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Berana. Částečné zatmění začne ve 21:35 a svého maxima dosáhne ve 22:14. V této fázi vstoupí Měsíc do stínu naší planety, který zakryje téměř 13 % jeho spodní části.

Částečné zatmění skončí ve 22:53, následně bude možné ještě zhruba půl hodiny sledovat polostínovou fázi, během které bude spodní část měsíčního kotouče mírně tmavší než obvykle. Celá událost skončí v 0:26 středoevropského letního času.

Částečné zatmění Měsíce bude viditelné v plném rozsahu z Evropy, včetně Ruska, Itálie, Německa a Spojeného království, a afrických zemí, jako je Egypt a Alžírsko. V Americe bude viditelná pouze druhá část celého úkazu, neboť na začátku se bude Měsíc nacházet pod obzorem.

Jak pozorovat částečné zatmění Měsíce?

Dobrou zprávou je skutečnost, že ke sledování tohoto nebeského úkazu není, kromě dobrého oblečení, potřeba žádné speciální vybavení. Zásadní však je jasná obloha, což by dle meteorologů (přinejmenším podle aplikace Počasí a radar Meteocentrum) neměl být v uvedených časech problém.

Pokud byste se chtěli podívat na tento úkaz v přítomnosti odborníků, pak dle webu Astro.cz umožní pozorování široké veřejnosti Fyzikální ústav Slezské univerzity v Opavě. Pozorování, na které je nutné se registrovat, proběhne za jasného počasí od 19 hodin do půlnoci.

Pokud to máte do Opavy daleko, můžete využít nabídku hvězdárny Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, kde od 21:00 do 23:00 připravili pozorování pro veřejnost s odborným výkladem. I v tomto případě platí, že akce proběhne pouze za jasné oblohy. Pokud chcete vidět zatmění v pohodlí domova, můžete sledovat přímý přenos na YouTube.