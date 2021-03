Vědci chtějí postavit další „Noemovu archu“. Tentokrát na Měsíci

Tým inženýrů chce postavit další „Noemovu archu“. Tato konkrétní by měla obsahovat kryogenně zmrazené spermie i jiné zárodečné buňky cca 6,7 milionů druhů.

Zařízení, které vymyslel Jekan Thanga z University of Arizona, je koncepčně podobné norskému Svalbard Global Seed Vault o němž jsme již na VTM psali. Mělo by se však nacházet v podzemním lávovém tunelu na Měsíci, aby ho nemohly poškodit či úplně zničit pozemské katastrofy.

Thanga argumentuje, že s ohledem na možná rizika – například současné globální klimatické změny – je takovéto řešení mnohem bezpečnější. „Země je přirozeně nestálé prostředí,“ uvedl v tiskové zprávě.

Má to ale hned několik háčků. Pokud bychom na naší přirozenou družici chtěli dopravit alespoň 50 vzorků zárodečných buněk od každého z již zmíněných 6,7 milionů druhů, podle Thangova odhadu by to vyžadovalo 250 startů raket – a to pouze za předpokladu, že žádná mise by nebyla neúspěšná.

Navíc, jakmile by vzorky úspěšně dorazily na místo určení, musely by být skladovány při tak nízkých teplotách, jaké nenastávají ani během těch nejchladnějších měsíčních nocí.

To všechno znamená, že tento superambiciózní projekt zatím spadá spíše do kategorie sci-fi. Ale za nějakou dobu... kdo ví.