Vědci dokázali, že pod povrchem Měsíce je rozsáhlý tunel. Může to být ideální místo pro měsíční základnu

Vědci objevili podzemní tunel na Měsíci. Tento nález by mohl být klíčový pro budoucí lunární mise a snad i pro dlouhodobé pobyty astronautů. O objevu napsal časopis Nature Astronomy a představuje první přímý důkaz existence takového útvaru na Měsíci. Potvrzuje dlouholeté spekulace o rozsáhlých podzemních systémech na našem vesmírném sousedovi.

Kousek od první lidské stopy na Měsíci

Tým vedený italskými astronomy Leonardem Carrerem a Lorenzem Bruzzonem z Univerzity v Trentu analyzoval radarová data získaná v roce 2010 sondou Lunar Reconnaissance Orbiter (Wikipedie). Identifikovali v nich odrazy, které naznačují přítomnost podzemní dutiny v oblasti Moře klidu.

Dutina se nachází v blízkosti hluboké jámy, o které se už delší dobu ví. Uvažovalo se o ní jako o možném vstupu do podzemního systému, neexistoval však důkaz, že se pod ní skutečně nachází.

Je to nejhlubší známá jáma na Měsíci, má průměr asi sto metrů a je obklopena téměř svislými stěnami. Nově objevený tunel se nachází asi 150 metrů pod povrchem a podle odhadů výzkumníků může být široký až 45 metrů a dlouhý 80 metrů nebo i více.



Jáma v Moři klidu, jak ji vyfotografovala sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Zdroj: NASA

Přestože vědci mají silné důkazy o existenci tohoto tunelu, přímé vizuální potvrzení zatím chybí. Závěry jsou založeny na radarových datech a počítačových simulacích. Pro definitivní potvrzení a detailní průzkum bude potřeba další výzkum, pravděpodobně včetně mise na místě.

V oblasti Moře klidu dopadlo už několik měsíčních sond a bylo to také místo, kde 20. července 1969 přistálo Apollo 11 s prvními lidmi na Měsíci (Wikipedie). Tunel je asi jen 400 km od tohoto místa. Tato blízkost k historicky významné oblasti by mohla přidat na atraktivitě pro budoucí mise.



Místo přistání lunárního modulu mise Apollo 11. Snímek také pořídila sonda Lunar Reconnaissance Orbiter. Zdroj: NASA

Důvod, proč se vydat k Měsíci

Význam objevu podzemních prostor na Měsíci by mohl být obrovský. Tunely, které pravděpodobně vznikly jako lávové trubice během dávné vulkanické aktivity Měsíce, by mohly poskytnout ideální prostředí pro vybudování lunárních základen. Tyto přirozené úkryty by chránily astronauty před extrémními teplotními výkyvy na povrchu, intenzivním kosmickým a slunečním zářením a nebezpečím mikrometeoritů.

Využití těchto přirozených úkrytů by mohlo výrazně snížit náklady a technologické výzvy spojené s budováním umělých habitatů na měsíčním povrchu. Zároveň by tyto jeskyně mohly sloužit jako vědecké laboratoře pro studium geologické historie Měsíce, protože horniny uvnitř byly po miliony let chráněny před erozivními vlivy na povrchu.

Vědci předpokládají, že podobných útvarů může být na Měsíci více. Dosud bylo na měsíčním povrchu identifikováno přes dvě stě jam, z nichž mnohé by mohly být vstupy do rozsáhlejších podzemních systémů. Nový objev tak otevírá cestu k systematickému průzkumu dalších potenciálních lunárních jeskyní.

Přestože je tento objev velmi slibný, je třeba zdůraznit, že ke skutečnému využití těchto struktur je ještě velmi daleko. V prvé řadě bude nutné ověřit, že nepřímé metody skutečně objevily tunel pod Měsíce. Pokud ano, bude nutné vyvinout technologie pro bezpečný sestup a výstup z hlubokých jam, zajistit stabilitu tunelů a vyřešit otázky zásobování a komunikace.

Tento objev nicméně otevírá nové možnosti pro budoucí lunární mise. Můžeme očekávat, že v následujících letech bude výzkum v této oblasti mnohem intenzivnější.

Další informace: Nature, Popular Science, BBC, The Guardian

Obrázek v úvodu článku je pouze ilustrační.