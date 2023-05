Vědci hledají lék proti opakovaným virovým infekcím. Klíč se skrývá v enzymu heparanáza

Lidstvo je o krok blíže k zastavení reinfekcí virem herpes simplex typu 1. Nová studie vědců z Chicaga provedená na myších identifikovala klíčový protein, který hraje důležitou roli při opětovných infekcích. Antivirotika, zaměřující se na tento protein, by mohla výrazně snížit pravděpodobnost opětovné nákazy, informuje web StudyFinds.

Herpes simplex virus typu 1 (HSV-1) je velice nakažlivý virus, který způsobuje především opary vyskytující se na ústech a jejich okolí. Patří do čeledi Herpesviridae a je úzce příbuzný s virem herpes simplex typu 2 (HSV-2), který způsobuje zejména genitální opary.

Záludný virus herpes

HSV-1 se obvykle přenáší blízkým osobním kontaktem – například líbáním, sdílením nádobí, zubních kartáčků nebo ručníků. Virus se může šířit také kontaktem s infikovanými slinami, kůží nebo sliznicí. Při první infekci může způsobit bolestivé puchýře nebo vředy na rtech, v ústech, dásních nebo v okolí rtů či v krku. Infekci mohou doprovázet i méně obvyklé příznaky, jako je horečka, bolesti svalů a zduření lymfatických uzlin.

Po první infekci zůstává virus v nervových buňkách těla v neaktivním stavu, ale může se kdykoli reaktivovat, což vede k opakovanému propuknutí infekce. Tato opakovaná onemocnění jsou obvykle mírnější než prvotní infekce a mohou být vyvolána různými faktory, jako je stres, nemoc, hormonální změny nebo vystavení slunečnímu záření.

HSV-1 nelze vyléčit, ale antivirové léky mohou pomoci zvládnout příznaky, snížit četnost a závažnost propuknutí nemoci a zmenšit riziko přenosu viru na ostatní. Aby se zabránilo šíření viru, je důležité dodržovat dobrou osobní hygienu a vyhýbat se blízkému kontaktu s nakaženými osobami.

Vědci vypnuli enzym

Vědecký výzkum se točil kolem enzymu zvaného heparanáza, který se nachází ve všech buňkách lidského těla. Působí jako prozánětlivý mediátor a předchozí výzkumy prokázaly, že jeho blokování může zmírnit příznaky chronické gastritidy. Svou roli hraje také při metastázování melanomů do jiných tkání a orgánů.

Vědci v rámci výzkumu herpetických infekcí oka zkusili tento enzym zablokovat a zastavit jeho aktivitu. Zjistili, že toto opatření zabránilo zákalům v rohovkách myší po druhé infekci virem herpes simplex typu 1. Výsledky porovnávali s kontrolní skupinou zvířat, u kterých heparanáza působila normálně – jejich rohovky vykazovaly výrazné známky reinfekce.

Důvodem je, že herpetická infekce aktivuje protein, jenž následně zalarmuje imunitní systém s tím, že se objevil vetřelec, který ohrožuje naše zdraví. Při druhé a další infekci pak může dojít ke zhoršení příznaků. Při špatné funkci heparanázy je pravděpodobnější, že virus způsobí u lidí s předchozí infekcí závažnější průběh onemocnění. To může v případě HSV-1 zvýšit riziko vzniku komplikací, jako je ulcerózní kolitida a slepota.

Enzym heparanáza

Vědci dále zjistili, že pokud je enzym aktivován v důsledku infekce, může imunitní systém během druhé infekce reagovat zhoršenými příznaky. Tato zjištění naznačují, že inhibice aktivity heparanázy může být účinným způsobem prevence reinfekce virem herpes simplex typu 1, což by mohlo vést k průlomu v prevenci opakování těchto infekcí.

Vědecký tým se zabýval hypotézou, že cestou, jak zabránit opětovné infekci, je zastavit aktivaci proteinu heparanázy. „Chtěli jsme zjistit, zda bychom se mohli lépe chránit před infekcí, a zjistili jsme, že ano,“ vysvětluje spoluautor studie Chandrashekhar D. Patil, který působí jako vědecký pracovník na katedře oftalmologie na Illinoiské univerzitě v Chicagu.

Tato zjištění by se mohla týkat i dalších infekčních onemocnění. Pochopení mechanismu reinfekce by mohlo poskytnout více informací o tom, proč jsou někteří lidé náchylnější k opakovaným nákazám. Předchozí výzkum zjistil souvislost mezi proteinem heparanáza a reinfekcemi koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění covid-19.

Cesta k zázračnému léku

Snížení počtu opakovaných infekcí má zásadní význam, protože u osob opakovaně infikovaných virem herpes simplex typu 1 se zvyšuje riziko zdravotních komplikací. Tato zjištění mohou mít také významný dopad na veřejné zdraví, protože pomáhají vědcům získat informace o principech reinfekce dalšími viry.

Následujícím krokem bude zjistit, jaký antivirový lék nejlépe inhibuje (inhibice je proces, kdy vazba určité látky způsobí snížení aktivity enzymu) heparanázu. Vědci již nyní označují tento objev za průlom v boji proti viru herpes simplex typu 1, kterým na celém světě trpí přibližně 3,7 miliardy lidí mladších 50 let.

Odborníci konstatují, že je zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo možné co nejúčinněji inhibovat heparanázu a zabránit tak opětovným virovým infekcím. Dosavadní zjištění naznačují, že blokování tohoto enzymu by mohlo být slibným cílem. „Tohle by mohla být cesta k zázračnému léku,“ říká hlavní autor studie Deepak Shukla. „Možná máme před sebou širokospektrální lék proti virům.“