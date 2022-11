Vědci hledají marsovské jeskyně, které by mohly poskytnout útočiště budoucím průzkumníkům

Foto: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Tým odborníků z The Geological Society of America (GSA) na povrchu Marsu identifikoval devět jeskyní, o nichž se domnívá, že jsou těmi nejobyvatelnějšími.

Tyto podzemní prostory jsou podle The New York Times dostatečně velké na to, aby mohly budoucím průzkumníkům poskytnout tolik potřebnou ochranu před drsnými podmínkami, které na rudé planetě panují.

Vědci při své práci vyšli z Mars Global Cave Candidate Catalog, v němž se v současné době nachází více než 1000 jeskyní objevených zařízeními Mars Odyssey a Mars Reconnaissance Orbiter.

Sestupová vozidla potřebují čas

Ty, které se dostaly do užšího výběru, se nacházejí v okruhu zhruba 100 km od potenciálního místa přistání a v nadmořské výšce nižší než cca 1 km, což by mohlo poskytnout sestupovým vozidlům více času.

„Mars má právě tolik atmosféry, že ji musíte vzít v úvahu, ale ne dost na to, aby vám skutečně poskytla významné množství aerobrakingu,“ vysvětlila Nicole Bardabelias z University of Arizona. „Mezi dosažením vrcholu atmosféry a místa, kde byste měli přistát, potřebujete dostatečný prostor.“

Dodejme, že nejslibnější kandidát z finální devítky má obrovský vstupní otvor, který někteří zahraniční komentátoři přirovnávají k fotbalovému hřišti. Rovery NASA se však bohužel v současnosti nenacházejí tak blízko, aby mohly nahlédnout do jeho útrob.