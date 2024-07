Vědci myším pořídili supersluch. Další na řadě by mohlo být lidé

Genetické vylepšení už není jen námětem pro sci-fi. Postupy, při kterých člověk získává po cíleném zásahu do dědičné informace nové vlastnosti, jsou sice stále na indexu, ale čínský biofyzik Jiankui He si s tím před šesti lety hlavu nelámal a po jeho zásahu do DNA lidských embryí vzniklých umělým oplodněním se narodily tři děti, které tak měly údajně získat odolnost vůči viru HIV-1.

Byl z toho mezinárodní skandál a He se nedočkal oslav ani doma. Za porušení čínských zákonů vyfasoval tři roky „natvrdo“ a mastnou pokutu navrch. V base měl dost času, aby si vše nechal projít hlavou, a došel k závěru, že vlastně neudělal nic tak špatného, aby v tom nemohl pokračovat. Jen to musí dělat šikovněji, aby ho zase nezavřeli.

Důvod, proč čínská kauza „vylepšených“ dětí nefunguje jako odstrašující příklad, je jasný. Po genovém vylepšení bude v dohledné době poptávka. Ve hře je hodně – zvýšená odolnost nejen vůči infekcím, jako je AIDS, ale také vůči rakovině, neurodegenerativním onemocněním včetně Alzheimerovy choroby, nebo kardiovaskulárním chorobám. To je opravdu silné lákadlo.

Dnes známe i varianty genů, které zvyšují fyzickou zdatnost. Známy jsou také varianty genů pro „přirozeně krátký spánek“, kdy jsou lidé po čtyřech hodinách vyspalí a fit. Kdo by něco takového nechtěl? A kde je poptávka, tam se dřív či později zákonitě vytvoří také nabídka. Teď se rýsuje možnost na pořízení „supersluchu“. Myším ho pořídil tým vedený Gabrielem Corfasem z University of Michigan. Výsledky jejich experimentů zveřejnil vědecký časopis PLoS Biology.

Od hluchoty k supersluchu

Objev supersluchu začal celkem nevinně experimenty, v kterých se vědci snažili vyvinout léčbu pro lidi, kteří sluch ztrácejí v důsledku vysokého věku nebo kvůli poškození struktur vnitřního ucha hlukem. Vsázeli přitom na neurotrofní faktor neurotrofin-3, o němž je známo, že napomáhá regeneraci nervového systému.

Nyní vyzkoušeli zvýšení produkce neurotrofinu-3 ve vnitřním uchu u zdravých mladých myší s nepoškozeným sluchem. A dočkali se překvapení. Zvířata dokázala zpracovávat zvuky daleko efektivněji, než je to běžné. Jako „vedlejší produkt“ přinesl tento experiment jasnější obraz doposud skrytých příčin ztráty sluchu u lidí.

„Věděli jsme, že zvýšení produkce neurotrofinu-3 ve vnitřním uchu u mladých myší zvýší počet synapsí mezi vláskovými buňkami a sluchovými neurony, ale nevěděli jsme, co to udělá s jejich sluchem," přiznává Gabriel Corfas. „Ukázalo se, že zvířata s extra synapsemi ve vnitřním uchu mají normální prahové hodnoty - audiolog by definoval jejich sluch jako normální - ale mohou zpracovávat sluchové podněty takřka nadpřirozeným způsobem."

V experimentech popsaných ve studii v PLoS Biology vědci měnili aktivitu genu pro neurotrofin-3, aby ovlivnili počet synapsí mezi vlasovými buňkami a sluchovými neurony. Vláskové buňky se nacházejí ve vnitřním uchu uvnitř hlemýždě a převádějí podněty zvukových vln na signály, jež pak prostřednictvím synapsí přecházejí do sluchového nervu a přes něj pak do mozku.

Cíleným zásahem do dědičné informace vytvořili Corfas a spol. dva typy mladých myší. Jeden měl synapse mezi vláskovými buňkami a neurony redukovány a u druhého došlo naopak ke zvýšení počtu těchto synapsí. A právě u myší s posílenými synapsemi se vyvinul „supranormální sluch“.

„Stejnou molekulu jsme už použili k regeneraci synapsí ztracených v důsledku vystavení hluku u mladých myší a ke zlepšení sluchu u myší středního věku, když už začínají vykazovat známky ztráty sluchu v souvislosti s věkem," vysvětluje Gabriel Corfas. „To naznačuje, že tato molekula má potenciál zlepšit sluch u lidí v podobných situacích. A naše nové výsledky naznačují, že regenerující se synapse nebo zvýšení jejich počtu zlepší sluchové zpracování zvukových podnětů.“