Vědci náhodou objevili ekologický plast, který se na slunci a vzduchu rozloží během jediného týdne

Není sporu o tom, že znečišťování životního prostředí plasty je vážným problémem, který je nutné co nejrychleji řešit. Vzhledem k tomu, že se plastové výrobky rozkládají jen velmi pozvolna, mohou ucpat řeky a způsobit záplavy, a pokud se dostanou až do moře, končí v obrovských plovoucích ostrovech složených z odpadků.

Ve snaze řešit tento celosvětový problém vyvinuli vědci rozložitelný plast, který se rozkládá po vystavení slunečnímu záření a vzduchu během pouhého týdne. To je obrovské zlepšení oproti desítkám let nebo dokonce staletím, jež mohou potřebovat některé plastové předměty každodenní potřeby ke svému rozkladu.

Biologicky rozložitelný plast

Vědci ve článku zveřejněném v odborném časopise Journal of the American Chemical Society (JACS) podrobně popsali nový ekologicky rozložitelný plast, který se na slunečním světle rozkládá na kyselinu jantarovou (C4H6O4) – přirozeně se vyskytující netoxickou malou molekulu, která nezanechává v životním prostředí mikroplastové fragmenty.

Vedlejší produkt v podobě kyseliny jantarové by mohl být dále recyklován pro komerční využití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. To se do jisté míry podobá nápadu vědců z Washingtonské státní univerzity, jež nedávno vyvinuli novou metodu, která recykluje nerozložitelné plasty na palivo pro tryskové motory.

Jak už tomu u některých objevů bývá, i zde sehrála roli šťastná náhoda. Liang Luo chtěl původně vytvořit polymer, který mění barvu s ohledem na pH, jež měl nalézt využití v senzorových technologiích. Během tohoto procesu však zjistil, že výsledný produkt snadno degraduje a je tak vhodný pro výrobu ekologičtějších plastů.

Ekologické řešení plastových produktů

V tiskovém prohlášení Luo, který pracuje jako vědecký pracovník v oblasti organických materiálů na Huazhong University of Science and Technology v čínském Wuhanu, prozradil, že nový rozložitelný plast by mohl být míchán s dalšími plasty, aby bylo možné vyrábět odolnější produkty.

Takové výrobky by vykazovaly vyšší odolnost při mechanickém namáhání během svého používání a zároveň by měly zásadní výhodu v tom, že by se citelně rychleji rozkládaly na skládkách. Luo tvrdí, že rozložitelný plast by mohl najít uplatnění například v elektronice.

Při používání by byl uzavřen v zařízení, a byl by tak chráněn před vzduchem a slunečním zářením, což by mu umožnilo vydržet roky. Po uložení na skládku by se zařízení rozbilo a plasty by byly vystaveny slunečnímu záření, což by znamenalo, že by se během několika dní rozložily. Samozřejmě na praktickou implementaci a případné zkušenosti si budeme muset ještě přinejmenším několik let počkat.

Luo a jeho tým se chtějí dále věnovat studiu degradovatelných plastů s cílem komercializovat tento materiál během příštích 5 až 10 let. Ačkoli by biologicky rozložitelný plast mohl být krokem správným směrem, podle Světového ekonomického fóra je potřeba udělat mnohem více, aby se zastavil příliv 10 milionů tun plastového odpadu, které každoročně končí v oceánech.