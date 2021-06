Vědci NASA dostali příležitost zabývat se fenoménem UFO

Nový šéf NASA Bill Nelson oznámil, že vědcům agentury umožní zkoumat případy výskytu neidentifikovaných létající objektů, které v průběhu let zaznamenali američtí vojenští piloti.

„Nevíme, jestli je to mimozemské. Nevíme, jestli je to nepřátelské. Nevíme, jestli se jedná o optický jev.“ řekl Nelson CNN. „Nemyslíme si, že jde o optický jev, kvůli charakteristikám, které tito stíhací piloti námořnictva popsali... Sečteno a podtrženo, chceme to vědět.“

To ovšem neznamená, že za daným účelem vznikne formální pracovní skupina. Badatelé dostali „volnou ruku“, takže se v této oblasti budou moct věnovat tomu, čemu sami budou chtít.

„Pravda je, že neexistuje příliš mnoho dat… vědci by ve sledování těchto vodítek měli mít volnost a nemělo by to být stigmatizováno,“ konstatovala tisková mluvčí NASA Jackie McGuinness.

„Tento fenomén je opravdu pozoruhoný a Američané se o něj zjevně zajímají, takže pokud ho vědci chtějí studovat, měli by,“ dodala.