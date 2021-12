Vědci našli 70 bludných planet, které neobíhají žádnou hvězdu. Je to zatím největší úlovek

Astronomové objevili 70 bludných planet, které neobíhají okolo žádné hvězdy. Jedná se o největší skupinu bludných planet, jaká kdy byla objevena.

Nová studie byla vydána pod hlavičkou Evropské jižní observatoře. Vědci využili její přístroje ale i řadu dalších. Celkem šlo o 80 818 snímků z 18 kamer a 20 let pozorování. Vědci pročesali na obloze v souhvězdích Hadonoše a Štíra oblast o rozloze 171 čtverečních stupňů, do které by se vešlo na 855 Měsíců v úplňku.

Bludných planet může být ve skutečnosti více – až 170. Problém je v metodě, kterou byly planety objeveny.

Na stáří záleží

Většina exoplanet je objevena na základě vlivu na mateřskou hvězdu. V případě bludných planet toho však využít nemůžeme. Vědci proto využívají gravitačních mikročoček, kdy planeta svou gravitací zesílí světlo vzdálené hvězdy. Podobné úlovky jsou však daleko a není možné je dále zkoumat.

V této studii hledali vědci bludné planety přímo. Má to ovšem nevýhodu v určení hmotnosti. Vědci rádi „váží“ tělesa přes jejich gravitační vliv na druhý objekt, se kterým obíhají okolo společného těžiště. V případně bludných planet se však musíme spolehnout jen na jejich jasnost, vzdálenost a stáří.

První parametr vědci zjistili z pozorování, druhý pomohly dodat pozorování družic Hipparcos a Gaia. Určit stáří je však u vesmírných objektů vždy problém. Jeho znalost je ale v tomto případě klíčová – čím je planeta starší, tím je chladnější a její jasnost klesá. Pokud je zkoumaná oblast stará, pak nejjasnější objekty ve vzorku mají pravděpodobně hmotnost vyšší než 13 Jupiterů a jsou spíše hnědými trpaslíky.

Původ

Obecně se očekává, že bludné planety budou v Galaxii poměrně běžné. Některé odhady dokonce hovoří o tom, že jich je více než samotných hvězd (těch je až 400 miliard).

Některé planety byly vyhozeny ven ze svého planetárního systému po interakcích s jinou planetou či hvězdou – dokonce se očekává, že i Sluneční soustava mohla jednu planetu ztratit.

Podle studie ale mohl v případě objevených 70 planet hrát roli i přímý způsob vzniku – mračno z plynu a prachu bylo příliš malé na vznik hvězdy a zhroutilo se jen do podoby objektu o hmotnosti Jupiteru nebo o něco větší.