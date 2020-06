Vědci našli místo s nejčistším vzduchem na Zemi

Vědci z Coloradské státní univerzity hledali, zda na naší planetě existuje oblast, kde je vzduch nedotčený lidskou činností. Jednalo se o první studii, vycházející z měřeni složení takzvaného bioaerosolu v oblasti Jižního oceánu obklopujícího Antarktidu. Výsledky byly publikovány ve sborníku Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tým pod vedením profesorky Soni Kreidenweis předpokládal, že nejméně zasažený lidskou činností by mohl být vzduch poblíž Antarktidy. Cílem bylo najít oblast, která není ovlivněna klimatickými změnami, souvisejícími s lidskou činností.

Nejčistší vzduch

Vědci následně potvrdili svou domněnku, že vzduch nad Jižním oceánem je prakticky prostý jakýchkoli škodlivých aerosolů. Neobsahuje pevné částice, kapalné částice, ani plyny produkované například spalováním fosilních paliv, pěstováním některých plodin, produkcí hnojiv či čištěním odpadních vod.

Odborníci studovali složení vzduchu v nižších vrstvách atmosféry, přičemž jako „diagnostický nástroj“ použili bakterie vyskytující se ve vzduchu. Dle spoluautora studie Thomase Hilla se zdá, že je Antarktida prakticky izolována od znečišťujících látek šířících se z kontinentů na jižní polokouli.

Vědci chtěli zjistit, jak daleko se mohou dostat částice spojené s lidským znečištěním. V rámci výzkumu se tedy vydali na plavbu z Tasmánie do Jižního oceánu, během níž měřili množství znečišťujících látek. Mimo jiné z výzkumné lodi odebírali vzorky vzduchu, který má přímý kontakt s oceánem. Následná analýza ukázala, že zdejší vzduch nepochází ze znečištěných severnějších regionů.

Hill dodal že: „To celkově naznačuje, že Jižní oceán je jedním z mála míst na Zemi, které bylo minimálně ovlivněno antropogenním vlivem člověka na životní prostředí.“ Ve své studii vědecký tým popsal vzduch v této oblasti jako „skutečně nedotčený“.