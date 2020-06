Vědci objevili první důkaz magnetických explozí ohřívajících sluneční koronu

Slunce je nejjasnějším objektem na naší obloze a zkoumáme ho již celá staletí. Přesto ale stále skrývá celou řadu zajímavých tajemství. Jedním z nich je záhada extrémně žhavé korony, která už dlouho nedá odborníkům spát.

Slunce je samo o sobě horké. Na jeho „povrchu“ panuje teplota kolem 5500 °C, což rozhodně není málo. Když ale vědci před lety měřili teplotu sluneční korony, čili plynného obalu, který jako „atmosféra“ obklopuje Slunce a zasahuje do značné vzdálenosti do okolního vesmíru, tak se ukázalo, že je extrémně žhavá.

Teploty plynů v koroně dosahují téměř 2 milionů °C, což je více než 300krát více než na povrchu Slunce. Otázkou je, proč je vlastně korona tak astronomicky horká? Co ji ohřívá?

Exploze v magnetických polích Slunce?

Jedna z teorií, která vysvětluje extrémní teplotu korony, je založená na tom, že ji ohřívají četné exploze v magnetických polích Slunce. Tyto exploze by samy o sobě měly být jen slabé. Společně by ale jejich energie mohla ohřívat koronu na nesmírný žár, který pozorujeme.

Odborníci již uskutečnili celou řadu pozorování a experimentů, v nichž se snažili detekovat záření, pocházející z těchto magnetických explozí. Předpokládají přitom, že by dotyčné exploze měly vysílat rentgenové, ultrafialové, a také rádiové záření. Až doposud ale nikdo neuspěl.

Teď by se to mohlo změnit. První úspěch v detekci zmíněných magnetických explozí hlásí tým, který vedl indický badatel Surajit Mondal z centra National Centre for Radio Astrophysics (NCRA), součásti institutu Tata Institute of Fundamental Research.

Indický tým detekoval slabé záblesky rádiových vln, které přilétají z celého povrchu Slunce, včetně oblastí se slabými magnetickými poli. Badatelé ve své studii využili data nedávno zprovozněné soustavy radioteleskopů v australské pustině Murchison Widefield Array (MWA).

Mondal s kolegy jsou přesvědčeni o tom, že tyto rádiové vlny skutečně pocházejí z dlouho hledaných magnetických explozí. Jde o první pořádný důkaz jejich existence, a zároveň první slušný důkaz existence mechanismu, který by mohl dodávat energii pro zahřívání sluneční korony.

Tituní foto: Luc Viatour, CC-BY-SA-3.0