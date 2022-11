Vědci odhalili tajemství ženské rozkoše. Klitoris má víc nervových zakončení, než se předpokládalo

Vědci z Oregon Health & Science University, University of California San Diego a University of Manitoba se podrobně zabývali ženským pohlavním orgánem, označovaným jako klitoris či poštěváček. Pokusili se co nejpřesněji spočítat počet nervových vláken nacházejících se v tomto orgánu poskytujícím rozkoš.

Tým vědeckých pracovníků získal vzorky klitorisu od sedmi transsexuálních pacientů, kteří podstoupili operaci pro změnu pohlaví známou jako faloplastika. Při tomto zákroku se používá tkáň z klitorisu a jiných částí těla, například stehna nebo paže, spolu s implantátem s cílem vytvořit funkční penis. Výsledky své práce prezentovali 27. října v rámci vědecké konference Sexual Medicine Society of North America.

Víc, než se předpokládalo

V mainstreamových médiích se často uvádí, že klitoris má kolem 8000 nervových zakončení. Toto číslo však nemá vědecký základ – dosud žádná studie totiž nevyčíslila počet nervových vláken (axonů) v lidském klitorisu. Pokud je autorům známo, pak právě jejich výzkum je první, který se skutečně pokusil odpovědět na tuto otázku studií provedenou na lidech.

„Více než polovina lidí na světě má klitoris, ale až teprve nedávno se mu začala věnovat pozornost v médiích a medicíně,“ uvedla hlavní autorka Blair Peters. „Samotná historie klitorisu je plná dezinformací a výmyslů. Dlouho omílaných '8 000 nervových vláken' je toho nejlepším příkladem. Toto číslo bylo uváděno mnoho let na základě jediného řádku napsaného v knize ze 70. letech 20. století.“

Proč se něčím takovým vůbec zabývaly odborné vědecké kapacity? „Zjištění počtu axonů je důležitým krokem v našem chápání nervů klitorisu a sexuální odpovědi s důsledky pro mnoho oblastí lékařské praxe.“ uvádějí v představení své práce. Lepší pochopení může být například přínosem pro rekonstrukci po nejrůznějších poraněních.

„Abychom lépe porozuměli sexuálním funkcím a kvalitněji léčili onemocnění klitorisu a vulvy, musíme odstranit dezinformace a investovat do získávání nových a přesných poznatků,“ uvedla Peters. Zjištění dle jejích slov pomohou zlepšit naše chápání sexuálních reakcí klitorisu.

Co vědci zjistili o klitorisu?

Vědci zkoumali zejména tkáň z hřbetních nervů klitorisu, u kterých se předpokládá, že jsou hlavním zdrojem pocitů z tohoto orgánu. Vzorky tisíckrát zvětšili pod mikroskopem a pomocí softwaru spočítali jednotlivá nervová zakončení neboli vlákna, která se v nich nacházela.

V průměru napočítali 5 140 vláken dorzálního klitorálního nervu, a protože je klitoris, stejně jako řada dalších částí lidského těla, symetrický, mělo by to znamenat, že průměrný dorzální nerv klitorisu obsahuje 10 281 vláken. Autoři poznamenávají, že se v klitorisu nacházejí i další nervy, takže je tento počet podhodnocený, pokud jde o počet nervových zakončení, jež tento orgán má.

„Bylo odebráno sedm vzorků. Průměrný počet nervových vláken v lidském dorzálním klitorálním nervu byl 5140 s rozmezím 4926 až 5543. Průměrný počet myelinizovaných nervových vláken inervujících lidský klitoris tak byl 10281 (rozmezí 9852 až 11086).“ konstatují vědci.

Výsledky zatím nebyly oficiálně publikovány – autoři uvádějí, že jejich výzkum prochází recenzním řízením. S ohledem na skutečnost, že zjištění jsou založena na relativně velmi malém počtu vzorku, by tento odhad prozatím neměl být brán jako definitivní číslo.