Vědci pátrají po koronaviru SARS-CoV-2 i v kanalizacích a čističkách odpadních vod

„Je to špinavá práce, ale důležitá.“ Přibližně tak hovoří vědci, kteří v současnosti hledají v kanalizacích a čističkách odpadních vod známky přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2.

Podle Chicago Tribune by tento výzkum mohl politikům poskytnout více času připravit se na vznik eventuálního nového ohniska, díky čemuž by nedošlo k přetížení systému zdravotní péče. Pilotní programy zatím běží v USA (Chicago) a Nizozemsku (Amsterdam a Utrecht).

„Pravidelný screening kanalizací by místní vlády rovněž mohl upozornit na to, že občané se po vypuknutí choroby začínají zotavovat,“ konstatoval prezident Water Research Foundation Peter Grevatt.

Zrcadlo společnosti

„Nebudete schopni přesně říct, kolik případů se v dané komunitě vyskytuje, alespoň ne v tomto bodě. Ale budete schopni vidět, že se tento signál objevil a budete schopni vidět, zda se mění z hlediska sestupného nebo vzestupného trendu,“ dodal Grevatt.

Badatelé doufají, že nejpozději do konce léta budou schopni touto cestou analyzovat ohniska koronaviru nejen v jednotlivých čtvrtích, ale klidně i budovách.

„Dívat se do kanalizace je jako dívat se do zrcadla společnosti,“ komentoval to mikrobiolog Gertjan Medema z KWR Water Research Institute.

