Vědci testují inhalovatelný prášek. Dokáže dočasně chránit před infekcí koronavirem

Inhalovatelný prášek, který pokrývá dýchací cesty ochranným gelem, zabraňuje u myší a opic infekci koronavirem. Může být účinný proti jakékoli variantě viru SARS-CoV-2, včetně budoucích mutací, které by se mohly vyvinout tak, že se dokážou vyhýbat imunitě získané očkováním, informuje New Scientist.

Vakcíny měly zásadní význam pro zpomalení pandemie onemocnění covid-19, ale jejich účinnost může slábnout s tím, jak koronavirus, který ho způsobuje, mutuje. Ke Cheng ze Státní univerzity v Severní Karolíně a jeho kolegové se zajímali o to, zda je možné vytvořit v dýchacích cestách bariéru, která by virus dočasně blokovala a zabránila tak infekci.

Naděje se skrývá v inhalátoru

Nejprve vytvořili prášek z mikročástic polymeru a želatiny. Ten se po vdechnutí dostane do sliznice nosních cest a plic, kde nabobtná a vytvoří gelovou vrstvu, která blokuje průnik virů. Při testování na myších zůstaly částice prášku ve vysokém množství v jejich plicích po dobu osmi hodin a blokovaly virus před způsobením infekce s až 75% účinností, aniž by to mělo vliv na bezpečnost.

Poté byl inhalovatelný prášek podán šesti opicím (konkrétně se jednalo o kočkodany obecné zelené) prostřednictvím inhalátoru. O osm hodin později byly opice infikovány původním kmenem viru SARS-CoV-2 nebo jeho variantou delta, který byl zvířatům zaveden do nosu nebo do plic pomocí hadičky.

Testy provedené několikrát během následujícího týdne ukázaly, že virová zátěž – tedy množství viru v těle – byla 50 až 300krát nižší než u zvířat v kontrolní skupině, která ochranný prášek před podáním viru nedostala. Nesporným pozitivem je zjištění, že gelový povlak nezhoršoval dýchání ani nezpůsoboval jiné vedlejší účinky.

Další vrstva ochrany

Vědecký tým nyní usiluje o povolení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv k testování gelu na lidech. Podle Chenga by mělo být možné inhalovat ochranný prášek stejným přístrojem, jaký používají lidé s astmatem, když se u nich objeví příznaky.

V případě schválení by inhalovaný prášek mohl poskytnout krátkodobou ochranu lidem, kteří vstupují do přeplněných prostor, jako jsou supermarkety nebo letadla, říká Cheng. „I s respirátorem třídy N95 si virus občas najde cestu dovnitř, takže by to mohla být další vrstva ochrany,“ konstatuje.

V další části experimentu vědci zjistili, že gel brání myším v nákaze viry způsobujícími chřipku a zápal plic, což naznačuje, že by mohl chránit před řadou dalších respiračních onemocnění s pandemickým potenciálem. Výsledky výzkumu byly publikovány ve čtvrtek 9. února v odborném časopise Nature Materials.