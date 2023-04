Vědci vytipovali lokality, které mohou očekávat rekordní vlny veder způsobené klimatickou změnou

Naše planeta se zahřívá. Léta na celém světě se v posledních letech prodlužují a jsou intenzivnější, kvůli čemuž se vlny veder stávají novým normálem. Vědci z Bristolské univerzity identifikovali oblasti po celém světě, které jsou nejvíce ohroženy ničivými účinky spalujících teplot. Výsledky své práce publikovali tento týden v odborném časopise Nature Communications.

Vědci vysvětlují, že dosud nebývalé extrémní teploty v kombinaci s rozličnými místními socioekonomickými slabinami ohrožují zejména některé regiony. Příkladem je Afghánistán, Papua-Nová Guinea a Střední Amerika, informuje web StudyFinds.

Čekejme rekordní vlny veder

Náchylnější k problémům jsou země, které se obvykle nesetkávají s vysokými teplotami nebo se ještě nepotýkaly s intenzivní vlnou veder. Opatření zaměřená na přizpůsobení se klimatu v těchto oblastech často vstupují v platnost až po prvních větších vlnách veder. Vysoká pravděpodobnost rekordních teplot, rostoucí počet obyvatel a omezené možnosti poskytování zdravotní péče a dodávek energie mohou tato rizika ještě zvýšit.

Autoři studie rovněž poukazují na Peking a střední Evropu jako na potenciální ohniska. Pokud by v těchto hustě osídlených oblastech došlo k rekordním vlnám veder, mělo by to negativní dopad na miliony lidí. Vědci proto vyzývají tvůrce politik v tzv. horkých oblastech, aby zvážili a zavedli příslušné akční plány, které sníží riziko úmrtí a případných souvisejících škod způsobených klimatickými extrémy.

„Vzhledem k tomu, že se vlny veder vyskytují stále častěji, musíme být lépe připraveni. Identifikujeme regiony, které zatím mohly mít štěstí – některé z těchto oblasí mají rychle rostoucí počet obyvatel, další jsou rozvojové země, v některých je už nyní velké horko. Musíme si položit otázku, zda jsou akční plány proti vedrům pro tyto oblasti dostatečné,“ říká hlavní autorka a klimatoložka Vikki Thompson z Cabotova institutu pro životní prostředí Bristolské univerzity v tiskové zprávě.

Šance na rekordní vlnu veder

Vědecký tým využil pro tento projekt statistiku extrémních hodnot, která umožňuje odhadovat čas návratu výjimečných událostí. Experti použili rozsáhlé soubory dat z klimatických modelů a pozorování, aby po celém světě určili oblasti, kde budou s největší pravděpodobností ve velmi krátké budoucnosti překonány teplotní rekordy a kde budou místní komunity v důsledku toho nejvíce ohroženy extrémními vedry.

Připravenost zachraňuje životy

Autoři studie však také upozorňují, že statisticky nepravděpodobné extrémy, při nichž jsou dosavadní rekordy překonávány teplotními extrémy, které se do té doby zdály nemožné, mohou nastat prakticky kdekoli. K těmto nepravděpodobným událostem došlo například v letech 1959 až 2021 v téměř třetině (31 %) analyzovaných regionů, kde byla pozorování dostatečně spolehlivá.

„Připravenost zachraňuje životy. Byli jsme svědky toho, jak některé z nejneočekávanějších vln veder po celém světě vedly k desítkám tisíc úmrtí v důsledku horka. V této studii ukazujeme, že k takovým rekordně drtivým událostem může dojít kdekoli. Vlády po celém světě musí být připraveny,“ vysvětluje spoluautor studie Dann Mitchell, který působí jako profesor atmosférických věd na Cabotově institutu pro životní prostředí Bristolské univerzity.

Autoři v závěru studie vyjadřují přesvědčení, že změna klimatu způsobená člověkem způsobuje nárůst četnosti, intenzity a délky trvání vln veder – což může vést k tisícům úmrtí na celém světě, kterým by se dalo předejít. Lepší pochopení toho, kde musí být společnost na klimatické extrémy připravena, může lidstvu pomoci upřednostnit zmírnění dopadů v nejzranitelnějších regionech.