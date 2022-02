Vědci vyvinuli nový test na covid-19. Využívá foťák mobilního telefonu a stojí desetinu ceny PCR testu

Vědci z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře vyvinuli nový druh testu na covid-19, který vyžaduje pouze základní laboratorní vybavení a aplikaci v telefonu. Chlubí se přitom přesností odpovídající laboratorním PCR testům, proti kterým boduje desetinovou cenou.

Systém nazvaný „SmaRT-LAMP“ má stát méně než 100 dolarů (cca 2190 Kč). Kromě vybavení je nutný ještě chytrý telefon s nainstalovanou aplikací Bacticount, která je aktuálně dostupná pro mobily s operačním systémem Android.

Testování na covid-19 pomocí mobilu

Aplikace využívá fotoaparát mobilního telefonu k detekci přítomnosti patogenů ve slinách. Funguje to takto: člověk vloží své sliny do testovací sady, kterou umístí na zahřátou desku a nakape na ně reaktivní roztok určený ke zvýraznění virové RNA, která může být v těchto slinách.

Celý proces je označován jako „Loop-mediated Isothermal Amplification“ („smyčkou zprostředkovaná izotermická amplifikace“; zkráceně LAMP). Vzorek je následně nutné zakrýt kartonovou krabicí s LED světlem přilepeným na vrchu a mobilním telefonem s fotoaparátem namířeným do tohoto prostoru.

Fotoaparát telefonu následně zachytí barevné reakce označující, zda jsou vzorky slin pozitivní na covid-19. V případě přítomnosti patogeny fluoreskují jasným červeným světlem. Čím více patogenů je přítomno, tím rychleji začne směs slin fluoreskovat a tím dříve ji aplikace zaregistruje. Z toho, jak rychle fluorescence začne, lze následně odhadnout virovou nálož. Celý test trvá přibližně půl hodiny.

Test na covid-19 pomocí SmaRT-LAMP

Vědci uvádějí, že test jednoho vzorku provedený pomocí této výbavy by měl stát relativně příznivých 7 dolarů, tedy pouhých 150 Kč. Jedinou nevýhodou je, že aplikace je v současnosti kompatibilní pouze se smartphony Samsung Galaxy S9, a to kvůli specifické kalibraci fotoaparátu tohoto modelu. V budoucnu by však mělo být možné použít více typů telefonů.

Nadějné výsledky a světlá budoucnost

Stojí za zmínku, že první studie je založená na poměrně malém vzorku čítajícím jen 50 pacientů, což znamená, že bude třeba provést další výzkum, aby byla zajištěna účinnost a přesnost.

Přesto jsou výsledky slibné – podle vědců se přesnost testu vyrovnala PCR testům. Další výhodou je fakt, že test lze snadno upravit tak, aby odhalil nové varianty koronaviru a detekoval i jiné patogeny – například chřipku.

Vedoucí výzkumu Michael Mann uvedl, že ačkoli byl test původně navržen pro „prostředí s omezenými zdroji“, jako jsou venkovské nemocnice nebo lokality bez vhodné testovací infrastruktury, mohl by být snadno upraven pro testování v domácnostech.

Pokud se schopnosti tohoto způsobu testování potvrdí, mohlo by se jednat o snadný a rychlý způsob, jak detekovat nakažené koronavirem SARS-CoV-2. V současnosti používané AG testy mají omezenou přesnost a spolehlivější PCR testy jsou drahé a časově náročné.