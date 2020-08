Vědci z MIT: Na Venuši by mohl existovat život

Tým odborníků z MIT tvrdí, že na Venuši možná existuje mikrobiální život. Konkrétně v tamějších mracích, které jsou bohaté na síru.

S touto zajímavou myšlenkou jako první přišel Carl Sagan a to již před více než padesáti lety. Planetární vědkyně Sara Seager a její kolegové však nyní navrhli nové možnosti, jak by takové organismy mohly přežívat.

Podle jejich názoru by hypotetické mikroby mohly v mracích vytvářet sloučeniny významné jak z hlediska fotosyntézy, tak z hlediska ochrany před nebezpečným UV zářením.

Jak zůstat nahoře?

Hlavní výzvou by nicméně bylo udržet se v horních vrstvách atmosféry. Pokud by totiž organismy spadly do nižších vrstev, shořely by.

Seager spekuluje o tom, že mikroby v horních vrstvách by se rychle rozmnožovaly, aby jejich populace byla dostatečně početná. V nižších vrstvách by pak přešly do stavu dormance (přechodné zastavení nebo omezení fyziologických procesů).

Mnoho z nich by nevyhnutelně zahynulo, nicméně ty zbývající by mohly být vyneseny vzestupnými konvektivními proudy zpět do bezpečí, kde by se opět začaly reprodukovat.