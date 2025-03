Věděli o sobě, ale neslyšeli se. Za lednovou srážku letadla a vrtulníku nad řekou Potomac může řetězec selhání

Večer 29. ledna 2025 se nad Washingtonem odehrála letecká katastrofa, která by svým průběhem obstála i v katastrofickém filmu. Dopravní letadlo CRJ700 letecké společnosti PSA Airlines letící na lince 5342 z Kansasu do Washingtonu a vojenský vrtulník UH-60 Black Hawk americké armády se za tmy střetly nad řekou Potomac, necelý kilometr od mezinárodního letiště Ronald Reagan Washington National Airport.

Při nehodě zahynulo celkem 67 lidí – 64 na palubě letadla a 3 ve vrtulníku. Předběžné vyšetřování Národní rady pro bezpečnost dopravy (NTSB) odhaluje znepokojivou posloupnost událostí, které vedly k tragické události. Ačkoli panovaly dobré noční podmínky pro vizuální let, selhal klíčový článek – koordinace mezi piloty a věží.

Věděli o sobě, ale neslyšeli se

Letoun PSA Airlines letěl z Wichity do Washingtonu a v posledních minutách prováděl přiblížení na přistání na dráhu 33. Vojenský vrtulník PAT25 v tu chvíli realizoval rutinní výcvikový let s použitím nočního vidění. Podle záznamů se obě posádky několikrát vzájemně viděly a komunikovaly s řízením letového provozu, přesto nedokázaly zabránit fatální kolizi.

Podle předběžné zprávy si posádky sice byly vědomé své vzájemné přítomnosti, ale kvůli tomu, že komunikovaly s řídicí věží na různých frekvencích, nemohly slyšet, co říkají. Věž vysílala na obou frekvencích zároveň – posádky tedy mohly slyšet věž, ale nikoli sebe navzájem. Věž se snažila koordinovat oba stroje, nicméně důležitý pokyn, aby vrtulník vizuálně sledoval letadlo, se do kokpitu pravděpodobně vůbec nedostal, protože signál byl přerušen jiným vysíláním.

V posledních sekundách se ukázalo, že ani moderní technologie nestačí, když selže lidský faktor. Letadlo sice dostalo automatické varování od systému TCAS, nicméně ten vydal pouze varování „TRAFFIC“, ale už neposkytl únikový manévr, protože se stroj nacházel pod výškovou hranicí 900 stop, kdy je tato funkce deaktivována.

Vrtulník letěl ve výšce okolo 280 stop (cca 85 metrů), tedy těsně pod letovou dráhou přistávajícího letadla. Piloti CRJ700 se v posledních okamžicích snažili letoun co nejrychleji zvednout, ale v tu chvíli už bylo pozdě – k nárazu došlo ve výšce pouhých 95 metrů nad hladinou řeky.

Podobné situace nastávaly často

Rozbor záznamů z černých skříněk a videozáběrů ukázal dramatické sekundy před střetem. Letadlo CRJ700 v tu chvíli klesalo do výšky 95 metrů a připravovalo se na přistání, když mu do dráhy vletěl vojenský vrtulník. Ve výšce pouhých 85 metrů nad hladinou řeky Potomac proťal dráhu dopravního letounu v pravém úhlu. Náraz byl tak ničivý, že se z letadla oddělilo levé křídlo a stroj se téměř svisle zřítil do vody.

Bezprostředně po nehodě přijala Federální letecká správa (FAA) mimořádná opatření – zakázala vrtulníkový provoz v oblasti s výjimkou pro zdravotnické, policejní a další mimořádné mise. Toto omezení platí minimálně do konce března 2025. NTSB současně vydala dvě naléhavá bezpečnostní doporučení týkající se vrtulníkových tras v bezprostřední blízkosti letiště.

Tragédie odkryla znepokojivou realitu: podobné incidenty se totiž v oblasti kolem letiště Ronalda Reagana nestávaly výjimečně. Statistiky z let 2021 až 2024 odhalily znepokojivý trend nebezpečných přiblížení letadel a vrtulníků. Jen během tohoto období zaznamenali dispečeři 15 214 situací, kdy byl horizontální rozestup menší než 1 námořní míle a vertikální menší než 400 stop. Alarmujícího počtu - 85 případů – dosáhly situace s menším rozestupem, kdy výrazně narůstá pravděpodobnost kritického incidentu.

Vyšetřování je teprve v počátcích a NTSB dosud nezveřejnila konečné závěry. Experti budou mimo jiné zkoumat veškeré záznamy, technický stav letadel a vrtulníku, komunikaci mezi posádkami a řízením letového provozu a meteorologické podmínky. Situaci budeme nadále sledovat a o všem podstatném budeme na VTM informovat.