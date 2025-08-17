Vědu ohrožují gangy podvodníků a současná politika publikuj, nebo zhyň

Mohlo by se zdát, že vědcům po pandemii covidu věří už jen hrstka věrných. Jak ale dokládají výsledky výzkumů, důvěra ve vědu a vědce se nevytrácí. Dokonce i u nás patří povolání vědce k těm nejprestižnějším. Aspoň to tvrdí výsledky průzkumu provedeného Centrem pro výzkum veřejného mínění, kde se vědci a vědkyně umístili na třetím místě za lékaři a zdravotními sestrami.
Heidi J. Larsonová z London School of Hygiene & Tropical Medicine spolu s Davidem M. Bersoffem z newyorského Edelman Trust Institute nedávno prezentovali na stránkách vědeckého časopisu Nature analýzu, v které se snažili prokázat, že věda neztrácí důvěru, ale přichází o vliv ve společnosti. Podle Larsonové a Bersoffa vědci „nekřičí dost nahlas“ a ti, kteří by měli vědecké poznatky respektovat při řízení společnosti, je proto „neslyší“. Zjednodušeně řečeno, politici sice mají pro rozhodování k dispozici vědecky podložená data, ale ignorují je a řídí se jinými kritérii, např. počtem hlasů voličů, které jim dané rozhodnutí přinese.
Pokud by snad někdo viděl vizi Larsonové a Bersoffa jako neúnosně pesimistickou, pak by snad ani neměl číst novou studii týmu vedeného Luisem Nunesem Amaralem z Northwestern University v americkém Evanstonu. Ta totiž dokládá, že věda jako systém sama velmi usilovně pracuje na tom, aby důvěru ztratila. A nebude to tak, že lidé vědcům nebudou chtít věřit. Situace může už brzy dojít tak daleko, že věřit vědě ani nebude možné a důvěru v ní ztratí i sami vědci. Výsledky alarmující analýzy přináší vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.
Vědu ohrožují podvodníci
Podvody mají ve vědě dlouhou historii. Mezi podezřelými z vědeckých podvodů figurují i takoví velikáni, jako byl Coulomb, Mendel nebo Galilei. I když některé vědecké podvody dosáhly obludných rozměrů, bývaly vždy vnímány jako selhání jednotlivců, nikoli jako systémový jev. V poslední době se ale stávají podvody ve vědě masovým jevem. Páchají je dobře organizované „gangy“ a využívají k tomu vymožeností umělé inteligence.
Ve vědě stále platí „publish or perish“ čili „publikuj nebo zhyň“. Kdo vědecky pracuje, musí výsledky svého snažení publikovat ve vědeckých žurnálech, což není vůbec jednoduché. Rukopis studie dostanou anonymně k posouzení odborníci z dané vědecké branže. Ti mohou v případě zásadních chyb rukopis odmítnout, v případě méně závažných chyb vrátit k doplnění či přepracování a v případě dokonalé spokojenosti ho přijmout. Doplněné či opravené rukopisy procházejí dalším kolem (nebo koly) posuzování a úprav a mohou být nakonec buď odmítnuty nebo přijaty ke zveřejnění. Celý proces se může táhnout řadu měsíců a není výjimkou, když se protáhne přes rok.
Vědci jsou hodnoceni podle produkce článků a když jim to „nesype“, dostávají se do potíží. Někteří proto hledají ke zveřejnění výsledků své práce schůdnější cestičky. Donedávna patřilo k největším vědeckým hříchům publikování v tzv. predátorských časopisech, které solidní posuzovací řízení jen předstírají. Ke zveřejnění přijmou prakticky cokoli, protože si za zveřejnění nechávají zaplatit. A příjem z vydávání jakýchkoli článků je základem jejich byznys plánu.
Zdaleka ne všechny časopisy, kde autoři za zveřejnění svých studií platí, uplatňují predátorské praktiky. Platba autorů za zveřejnění článku je součástí politiky „open access“ čili otevřeného přístupu. Takové vědecké články jsou volně přístupné každému, kdo shání vědecké informace. Opakem jsou časopisy, které od autorů žádnou platbu nechtějí, ale zpoplatňují přístup k vědeckým článkům. Kdo si v nich chce číst, musí sáhnout do kapsy. A to je třeba pro obyvatele chudých zemí velký problém.
Továrny na vědecké články
Dnes se podvodným vědcům nabízejí „profesionální služby“. Hladu výzkumníků po zveřejněných článcích využily tzv. paper mills čili „továrny na články“. Ty za peníze vytvářejí vymyšlené články z nikdy neprovedeného výzkumu a ty pak uplatní v predátorských časopisech. Jako autory uvádějí své platící zákazníky. S tvorbou těchto pseudostudií vydatně pomáhá umělá inteligence. Ta je dneska schopna vygenerovat nejen text článku s grafy a tabulkami, ale dokonce i data, která se velmi podobají datům ze skutečných sledování či experimentů. Odhalit takové podvody není úplně jednoduché. To znamená, že součástí fondu vědecké literatury se stávají naprosté vědecké nesmysly.
Kvalita vědce se posuzuje nejen podle jeho vlastní produkce, ale také podle toho, jak se na jeho práci odvolávají další vědci ve svých vlastních studiích, tedy zda citují jeho články. Mohlo by se zdát, že tohle už se ošvindlovat nedá. Ale „paper mills“ to zvládnou právě díky tomu, že chrlí záplavu pseudostudií. Do těch totiž mohou vkládat citace prací vědců, kteří jim za to zaplatili. V tomto obchodě funguje dokonce „množstevní sleva“. To znamená, že když si objednáte sto citací svých článků, platíte o něco méně, než je dvojnásobek poplatku za „dodávku“ padesáti citací. „Peper mills“ svůj byznys dokonale ovládají a neustále ho rozšiřují.
Podplacení editoři
Studie týmu vedeného Luisem Nunesem Amaralem ukázala, že situace je ještě mnohem a mnohem horší. Vědci se soustředili na časopis PLoS ONE, který nemá pověst predátorského časopisu. Za zveřejnění článků se tu platí, ale posuzování rukopisů vědeckých studií by mělo běžet víceméně standardní cestou. Editoři z řad vědců studii zaslanou do redakce časopisu přidělí oponentům, počkají na jejich posudky a z těch pak vypracují zprávu pro autory studie ve výše zmíněném smyslu – odmítnout, doplnit či opravit, přijmout ke zveřejnění.
Amaral a spol. si PLoS ONE vybrali proto, že v něm každoročně vychází stovky článků a časopis zveřejňuje jména editorů. To umožnilo vědcům nahlédnout editorům „pod pokličku“. Sledovali hlavně články, v kterých byly po zveřejnění odhaleny zásadní chyby. Autoři se za ně dočkali silné kritiky např. na webu PubPeer, kde vědci upozorňují na podezřele nekvalitní vědecké studie, nebo byly články dokonce po zveřejnění dodatečně vyřazeny redakcí jako chybné či nepodložené. Přehled o vyřazených článcích udržuje např. web Retraction Watch.
Amaral a spol. zjistili, že někteří editoři zjevně pouštějí k publikování v časopise PLoS ONE články, které by neměly být nikdy zveřejněny, protože je po nějakém čase redakce časopisu na základě oprávněné kritiky stejně „vyškrtne“ ze svých stránek. Jeden editor měl celkem na starost 79 článků a z nich bylo nakonec „vyškrtnuto“ 49! Amaral se domnívá, že tito editoři nedoporučili špatné studie ke zveřejnění nezištně. Není žádné tajemství, že někteří editoři se nechají od autorů nebo od „paper mills“ podplatit a za tučnou sumu přimhouří nad kvalitou studie obě oči. Tento problém se zdaleka netýká jen vědeckého časopisu PLoS ONE. Ten měl „smůlu“, že vědcům poskytl komplexnější data než jiné vědecké časopisy.
Rychlý postup podvodníků
Děsivé je především tempo, jakým tento fenomén narůstá. Amaral a spol. uvádějí, že množství článků produkovaných v „paper mills“ se zdvojnásobí každých 18 měsíců. To je desetkrát rychlejší tempo, než jakým narůstá počet všech publikovaných vědeckých studií. Počet odhalených podvodných studií také rychle roste. Zdvojnásobí se zhruba za 3,5 roku. To ale znamená, že produkce falešných studií má navrch a podíl těchto bezcenných vědeckých článků ve fondu vědecké literatury neustále stoupá.
Představme si, co to může napáchat třeba v medicíně, kde jsou celkem běžné metastudie. V nich autoři shromáždí k danému problému veškerou dostupnou literaturu a na základě její analýzy pak mohou vypracovat třeba hodnocení určitého léčebného postupu. Pseudostudie mohou tyto závěry závažným způsobem ovlivnit nebo dokonce znehodnotit.
Věda vždycky disponovala silnými „sebeočistnými“ mechanismy. Díky tomu držela kontrolu nad podvodníky a získávala důvěru veřejnosti. K čemu povede současný trend? Dostaneme se do situace, kdy vědě už nebudou důvěřovat ani sami vědci? Autoři studií, jež odhalují neradostný stav současné vědy, zatím nepřišli s jednoznačně účinným receptem na její ozdravení. Podobně jako v jiných oblastech života jsou i ve vědě podvodníci stále o krok či dva před těmi, kdo se snaží podvody potírat.