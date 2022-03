Vegetariáni mají o 14 % nižší pravděpodobnost, že onemocní rakovinou než lidé, kteří jedí maso

Studie provedená vědci z Oxfordské univerzity odhalila, že vegetariáni, tedy ti, kteří nejedí žádný druh živočišného masa, mají o 14 % nižší riziko vzniku jakéhokoli typu rakoviny ve srovnání s lidmi, kteří maso konzumují pravidelně.

Analýza se zabývala rizikem vzniku rakoviny u pravidelných a méně častých konzumentů masa, konzumentů ryb a vegetariánů. Už předchozí studie přitom prokázaly, že dodržování vegetariánské stravy snižuje riziko mnoha zdravotních potíží.

Zdravotní přínosy vegetariánství

Vědci analyzovali údaje více než 472 000 účastníků z britské Biobanky. Její provoz byl zahájen v roce 2006 a obsahuje zdravotní a genetické údaje více než půl milionu osob, včetně informací o výživě, životním stylu, užívaných lécích atd. Slouží vědcům jako praktická databáze pro zjišťování zdravotních výsledků, přičemž zahrnuje různé proměnné, jako je v tomto případě strava.

Odborníci vytvořili čtyři kategorie účastníků na základě jejich stravování. Do první patřili ti, kteří jedli maso více než pětkrát týdně, do druhé ti, kteří konzumovali maso pětkrát nebo méněkrát týdně, do třetí ti, kteří jedli pouze ryby, a do poslední lidé, kteří se zdrželi konzumace masa nebo ryb, tedy vegetariáni. Vybraní jedinci neměli žádné příznaky rakoviny a byli sledováni po dobu více než 11 let, aby se zjistilo, zda se u nich nějaká vyvine.

V závěru sledování vědci u těchto osob zaznamenali různé typy rakoviny, od rakoviny tlustého střeva a konečníku až po rakovinu prostaty a také rakovinu prsu. Výskyt rakoviny byl nejmenší u těch, kteří se stravovali vegetariánsky, zatímco konzumenti masa byli ohroženi nejvíce.

Po průměrné době sledování 11,4 roku bylo identifikováno 54 961 případů rakoviny, z toho 5 882 kolorektálních karcinomů, 7 537 postmenopauzálních karcinomů prsu a 9 501 karcinomů prostaty. V porovnání s pravidelnými konzumenty masa byla nízká spotřeba masa, konzumace ryb nebo vegetariánství spojena s nižším rizikem všech druhů rakoviny.

Je konzumace ryb lepší než konzumace masa?

Riziko vzniku jakéhokoli typu rakoviny bylo nižší u osob, které konzumovaly méně masa. Ještě menší však bylo u osob, které konzumovaly ryby. Podle tiskové zprávy Světového fondu pro výzkum rakoviny (WCRF), který tuto studii finančně podpořil, bylo riziko vzniku rakoviny u jedinců, kteří jedli ryby, nižší o 10 %.

V porovnání s konzumenty masa měli konzumenti ryb o 20 % menší pravděpodobnost vzniku rakoviny prostaty, zatímco vegetariáni měli pravděpodobnost tohoto onemocnění nižší dokonce o 31 %. To je dobrá zpráva pro ty, kteří nechtějí hned přejít na čistě rostlinnou stravu – konzumace ryb by v mezidobí mohla být z hlediska zdraví lepší variantou.

„Nižší riziko kolorektálního karcinomu u lidí, kteří konzumují málo masa, je v souladu s předchozími důkazy, které naznačují nepříznivý vliv jeho konzumace. Menší riziko rakoviny prsu po menopauze u vegetariánek lze vysvětlit jejich nižším BMI.“

„Není jasné, zda ostatní rozdíly pozorované u všech druhů rakoviny a u rakoviny prostaty odrážejí nějaké příčinné vztahy, nebo jsou způsobeny jinými faktory, jako jsou reziduální vlivy nebo rozdíly v diagnostice rakoviny.“ konstatují vědci v závěru studie.