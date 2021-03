Velká Británie s Francií a Německem vyrobí společný Eurotank

Právě Velká Británie byla první zemí světa, která postavila tank. Mark I byl pozoruhodným bojovým strojem, jehož původním účelem bylo na krvavém bojišti první světové války podporovat pozemní ofenzivy. Název „tank“ podle známého příběhu pochází z rozsáhlého utajování kolem vývoje této technologie, kdy se těmto strojům říkalo „water tank“, tedy „nádrž na vodu“.

Velká Británie od té doby zůstává předním výrobcem i uživatelem tanků, i když v současné době, po řadě rozpočtových škrtů a reorganizací dnes v britské armádě slouží pouhých 227 hlavních bojových tanků FV4034 Challenger 2 od britského výrobce Vickers Defence Systems. Od samotného počátku až dodnes, čili déle než 100 let, přitom Velká Británie spoléhala na vlastní, tedy britské tanky. Teď se to ale může změnit.

V devadesátých letech jsme byli svědky úspěchu koncepce evropského bojového letounu Eurofighter Typhoon. Mohlo by se to zopakovat. Velká Británie hodlá spojit síly s Francií a Německem a vyvinout společný Eurotank. Ten by měl v polovině třicátých let nahradit britské tanky Challenger 2 i současné francouzské a německé hlavní bojové tanky.

V Británii zaspali modernizaci

Tanky Challenger 2 byly v britské armádě poprvé nasazeny v roce 1998. Jsou to výtečné stroje. V Británii ale oproti jiným zemím poněkud zaspali jejich modernizaci. Challengery 2 postrádají moderní vymoženosti, jako je připojení k digitálním sítím, pokročilé termokamery nebo palubní drony.

Dost významná je u nich absence systémů aktivní obrany před střelami protivníka. Problém je i v tom, že britské Challengery 2 mají kanony s drážkovanou hlavní. Ta sice přináší určité výhody, ale zároveň neumožnuje použití některých typů pokročilé munice.

V dnešní době už za kanálem němečtí Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall společně s francouzskými Nexter pracují na Eurotanku. Stroj, který je oficiálně označovaný jako Franco-German Main Ground Combat System (MGCS), by měl počínaje rokem 2035 nahrazovat přinejmenším německé tanky Leopard II a francouzské tanky LeClerc. Británie se do programu připojuje jako pozorovatel a časem se může zapojit víc, i jako uživatel těchto tanků.

Zároveň je už jasné, že vývoj Eurotanku nebude jednoduchý. Každá ze zmíněných zemí totiž tradičně vyznává poněkud odlišný design hlavních bojových tanků. Německé tanky obětují pancíř ve prospěch pohyblivosti, původně proto, aby mohly rychle odpovídat na tankové útoky Varšavské smlouvy.

Francouzi zase vyvažují palebnou sílu, ochranu tanků a jejich pohyblivost, kdežto Britové se vzdávají pohyblivosti kvůli zvýšené ochraně pancéřováním. Pokud budou všechny tyto tři země opravdu spolupracovat na vývoji tanku, tak bude výsledek určitě zajímavý. Zřejmě půjde o kompromisní či univerzální design.

Titulní ilustrační foto: Defence Images, CC BY-NC 2.0