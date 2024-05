Velká „padající hvězda“. Noční oblohu nad Španělskem a Portugalskem modře prozářil úlomek komety

V sobotu pozdě večer rozzářil oblohu nad Španělskem a Portugalskem mimořádně jasný meteor. Evropská vesmírná agentura (ESA) sdílela na sociální síti X (dříve Twitter) video pořízené kamerou ve městě Caceres na západě Španělska nedaleko portugalských hranic.

„Náš úřad planetární ochrany v současné době analyzuje velikost a trajektorii objektu, aby vyhodnotil, zda nějaká jeho část mohla dopadnout na povrch.“ uvedla agentura. K průniku meteoru do zemské atmosféry došlo 18. května ve 22:46 koordinovaného světového času (UTC), tedy 19. května v 00:46 středoevropského letního času.

Jednalo se o úlomek komety

Následující den přinesla ESA další podrobnosti. Ze zjištěných poznatků vyplývá, že se pravděpodobně jednalo o úlomek komety. Vědci odhadují, že nad Španělskem a Portugalskem proletěl rychlostí přibližně 162 000 km/h, a nakonec shořel v atmosféře nad Atlantickým oceánem ve výšce asi 60 kilometrů. Pravděpodobnost nálezu meteoritů je z tohoto důvodu velmi nízká.

Na sociálních sítích se rychle šířila videa natočená v řadě měst a obcí, která ukazují objekt křižující noční oblohu vysokou rychlostí a osvětlující ji jasnými tóny modré a zelené barvy. Jeden z pozorovatelů označil úkaz jako záběr z katastrofického filmu.

Jednatřicetiletý obyvatel Lisabonu Bernardo Taborda agentuře Reuters řekl, že se procházel s přáteli po městě, když se obloha náhle změnila na jasně zelenou. „Všichni jsme se ohlédli a spatřili to. Připadalo nám to jako ve filmu, všichni jsme se na sebe podívali a byli jsme ohromeni,“ uvedl Taborda. „Bylo to úžasné.“

Modrý záblesk na obloze

Na jednom videu, které natočil řidič pomocí palubní kamery, je vidět, jak oblohou prolétá záblesk modrého světla. V jiném klipu je vidět, jak se obloha zbarvuje do neonově modré barvy. Modrý záblesk bylo možné pozorovat na noční obloze na vzdálenost stovek kilometrů.

Později také Španělská astronomická observatoř Calar Alto konstatovala, že předběžná analýza Andaluského institutu astrofyziky odhalila, že objekt má s vysokou pravděpodobností „kometární původ“. Meteor byl zaznamenán pomocí detektorů projektu SMART provozovaných na observatořích Calar Alto v Almeríi, La Hita v Toledu, Huelvě, Sierra Nevada a La Sagra v Granadě, Seville a Marçà v Tarragoně.

„Podle předběžné analýzy, kterou provedl hlavní řešitel projektu SMART profesor José María Madiedo, měl tento objekt kometární původ a do naší atmosféry vstoupil rychlostí 161 000 km/h. Počáteční výška úkazu byla 122 kilometrů a končil ve výšce 54 kilometrů.“ uvádějí španělští astronomové.