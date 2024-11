Velké překvapení: Uranův měsíc Miranda může mít podpovrchový oceán

V poslední době se neustále zvyšuje počet měsíců Sluneční soustavy, kde by se podle vědců mohl nacházet podpovrchový oceán. Je to fascinující situace, protože každý takový svět, kde se vyskytuje kapalná voda, stojí za průzkum a slibuje zajímavé objevy.

Podle nově zveřejněné studie, kterou vedl student Caleb Strom z americké University of North Dakota, je dalším takovým kandidátem, a je to velké překvapení, Uranův měsíc Miranda. Pokud by to tak doopravdy bylo, úplně by to převrátilo řadu předpokladů, které máme o historii a složení tohoto od nás dost vzdáleného měsíce.

Jak podotýká Tom Nordheim z laboratoří Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) v Laurelu, stát Maryland, bylo dost šokující nalézt stopy možné přítomnosti na tak malém a starém objektu, jako je Miranda, nejmenší z pětice hlavních měsíců planety Uran. Střední průměr Mirandy je pouhých cca 472 kilometrů.

Hned několik oceánských světů?

Podle Nordheima se teď rýsuje reálná možnost, že kolem plynného obra Uranu, jedné z nejvzdálenějších planet Sluneční soustavy, obíhá hned několik oceánských světů. Je to bizarní a zároveň vzrušující představa. Budoucí generace planetárních vědců budou mít plné ruce práce.

Strom je jeho kolegové znovu důkladně analyzovali snímky, které během průletu touto částí Sluneční soustavy pořídila sonda Voyager 2. Zmapovali na nich rozmanité struktury, které jsou patrné na povrchu Mirandy. Poté vytvořili počítačový model, v němž testovali několik různých scénářů uspořádání vnitřku Mirandy.

Nejlépe dopadl scénář, v němž měla Miranda asi před 100 až 500 miliony let velmi masivní podpovrchový oceán. Tento oceán by musel být hluboký nejméně 100 kilometrů, pod ledovou krustou o tloušťce maximálně 30 km, což by znamenalo, že by sahal zhruba do poloviny vzdálenosti mezi povrchem a středem Mirandy.

Podle badatelů by takový podpovrchový oceán mohl vzniknout díky souhře slapových sil v soustavě měsíců Uranu. V dnešní době by tento oceán mohl stále existovat, i když je asi podstatně menší než v jeho původní podobě. Každopádně se ukazuje, že kvůli definitivním odpovědím budeme muset poslat k měsícům Uranu další sondy, které by mohly existenci oceánů na Mirandě a případně dalších měsících Uranu potvrdit.