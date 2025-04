Velký Magellanův oblak trhá svého souseda na kusy. Smutný konec galaktického trpaslíka

Malý Magellanův oblak je jednou z nejbližších galaxií u Mléčné dráhy. Pozorujeme ho ve vzdálenosti asi 200 tisíc světelných let a je vidigtelný na noční obloze jižné polokoule. Jedná se o trpasličí nepravidelnou galaxii, jejíž průměr je cca 18 900 světelných let. Obsahuje několik set milionů hvězd o celkové hmotě asi 7 miliard Sluncí.

Vzhledem ke své relativní blízkosti je Malý Magellanův oblak vděčným objektem zájmu mnoha odborníků. Nová zjištění výzkumného týmu, který vedli Satoya Nakano a Kengo Tachihara z japonské Nagoya University, ale nejsou pro tuto důvěrně známou trpasličí galaxii právě moc příznivé.

Velký Magellanův oblak trhá Malý

Vědci zjistili, že Velký Magellanův oblak, který je nejbližším galaktickým souputníkem Malého Magellanova oblaku, ho svojí gravitační silou zřejmě trhá na kusy. Jak říká Tachihara, když s kolegy poprvé viděli výsledky, moc jim nevěřili. Měli za to, že je to nějaká chyba. Když ale vše důkladně prověřili, museli připustit, že všechno sedí, i když to pro ně bylo překvapením.



Malý a Velký Magellanův oblak

Ukázalo se, že se hvězdy na protilehlých stranách Malého Magellanova oblaku pohybují opačným směrem. To nejspíš znamená, že se tato trpasličí galaxie přímo před našima očima rozpadá. Některé z jejích hvězd se pohybují směrem k Velkému Magellanovu oblaku a některé se pohybují naopak od Velkého Magellanova oblaku pryč, zřejmě kvůli přitažlivosti některé z větších galaxií.

Učebnice galaktické evoluce

Badatelé založili svůj výzkum na sledování asi 7 tisíc masivních hvězd v Malém Magellanově oblaku. Jde o hvězdy těžší než 8 Sluncí, které typicky přežijí jen pár milionů let, a pak explodují jako supernovy. Přítomnost těchto hvězd ukazuje, že se v Malém Magellanově oblaku nacházejí hvězdné porodnice bohaté na chladný molekulární vodík, z něhož se rodí nové hvězdy.

Velký a Malý Magellanův oblak jsou jediné okolní galaxie, v nichž můžeme sledovat detaily pohybů jejich hvězd. Jejich vzájemná interakce nám, jak se zdá, předvádí procesy, které utvářejí podobu galaxii v průběhu miliard let. Je to neocenitelné pro naše další chápání vzniku galaxií a jejich evoluce.