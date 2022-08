Velký nos znamená velký penis, potvrdili vědci. Studii prováděli na mrtvolách

Mužská obsese velikostí penisu je odvěká, a už staří Římané si všimli, že by velikost penisu mohla mít něco společného s velikostí nosu. Tuto korelaci potvrdila i studie japonských vědců publikovaná v BioMed Central.

Projekt na Kyoto Prefectural University of Medicine v průběhu tří let zkoumal 126 mužů ve věku od 30 do 50 let. Kuriózní je, že měření probíhala po smrti. Zaznamenávala se výška, váha a velikost různých částí těla včetně nosu a penisu. A protože mrtvý muž nemůže mít erekci, měřili vědci délku ručně protaženého penisu (stretched penile length, SPL).

Když zkoumali masu nasbíraných dat, objevili zřejmou korelaci mezi velikostí nosu a penisu. „Nejvyšší korelační koeficient k SPL měla délka penisu v klidovém stavu (flaccid penile length, FPL), v těsném závěsu je velikost nosu,“ uvádí se v abstraktu studie.



SLP mezi muži s velkým nosem bylo 13,4 cm.

Naopak muži s malým nosem měli SPL pouze 10,4 cm.

Nejen tyto statistické závěry poslouží při budoucím výzkumu, který se zaměří na růstový hormon, testosteron a vývoj mužských pohlavních znaků. Vědci už dnes vědí, že penis přestává růst během dospívání, jeho velikost se nemění ve středním věku a u starších mužů se mírně zmenšuje.