Ventilky na kolo za 100 tisíc. Systém pro regulaci tlaku v pneumatikách pomůže závodníkům k lepším časům

V neděli se jede klasický cyklistický závod Paříž-Roubaix. Kvůli jarnímu termínu, nevyzpytatelnému počasí, dlážděným úsekům a častému střídání povrchů je proslulý svou náročností na techniku. Ne nadarmo se mu přezdívá Peklo severu. Tým DSM právě zde nasadí technologii Scope Atmoz, která má eliminovat některé z pekelných aspektů závodu.

Scope Atmoz umožňuje jezdcům ovládat tlak v pneumatikách za jízdy. Na nábojích kol je část obsahující zásobník vzduchu. Od něj vede hadička k ventilku, který měří tlak v bezdušové pneumatice. Informace se bezdrátově dostane do cyklopočítače na řídítkách, vedle umístěným ovladačem zadá jezdec novou hodnotu. Ta se přenese do ventilku, který se postará o upuštění vzduchu z pneumatiky, nebo ze zásobníku do pneumatiky.

K čemu je to vlastně dobré? Na kostkách a nerovném povrchu obecně potřebují cyklisté měkčí pneumatiku kvůli přilnavosti a komfortu (ale nesmí být příliš měkká, aby ji ráfkem neprosekli o některou z tisíců hran). Naopak na hladkém úseku je žádoucí co nejvyšší tlak, aby se snížil valivý odpor. Výrobce tvrdí, že podhuštěná pneumatika na hladkém povrchu stojí jezdce až 30 wattů. To už je nezanedbatelný výkon, který hravě vynahradí hmotnost celého zařízení.

Vývoj zařízení trval dva roky, teď výrobce vše směřuje právě k závodu Paříž-Roubaix. Odstartuje prodej, zveřejní další podrobnosti a fotky (v současné chvíli nevíme, jak vypadá ventilek, ani ovladač, v galerii je pár nepříliš vypovídajících snímků středové komponenty). Scope Atmoz bude stát 4 000 eur, tedy téměř 100 tisíc korun. Technologie prošla testovacím procesem mezinárodní cyklistické unie UCI a o víkendu se dočká prvního závodního nasazení.

