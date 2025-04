Vesmír byl starý pouhých 700 milionů let a už v něm umíraly galaxie, ukazují data z Webbova teleskopu

Kosmologové dlouho věřili, že ve velmi mladém vesmíru existovaly jen takové galaxie, v jejichž nitru probíhala bouřlivá tvorba hvězd. Měli za to, že určitou dobu trvá, než spotřebují chladný molekulární plyn, což je materiál, z něhož vznikají nové hvězdy. Webbův dalekohled teď ale pozoroval galaxie, které jsou velmi mladé, a přesto v nich už podobné procesy ustaly.

Mezinárodní tým, který vedli výzkumníci švýcarské University of Geneva (UNIGE), překvapeně zjistil, že se stárnoucí, červeně zářící a „mrtvé“ galaxie nacházely ve vesmíru pouhých pár set milionů let po Velkém třesku. Je to v rozporu s dosavadními modely jeho vývoje.

Zazářila a pak už jen chladla

Vědci tak přispěli ke stále většímu napětí, které v dnešní době panuje mezi teoretickými modely vývoje vesmíru a tím, co pozorují naše zařízení; především zmíněný Vesmírný dalekohled Jamese Webba. V rámci jeho programu RUBIES (Red Unknowns: Bright Infrared Extragalactic Survey) pozorovali galaxii, v níž vyhasla tvorba hvězd 700 milionů let po Velkém třesku.

Těmto galaxiím se v astronomické hantýrce říká masivní klidné galaxie (MQG, massive quiescent galaxy). Astronomové je nacházejí ve stále mladším vesmíru. Jedna z těch nejnovějších nese jméno RUBIES-UDS-QG-z7.

Detailní analýzy ukázaly, že v ní během prvních 600 milionů let existence vesmíru vznikly hvězdy o celkové hmotnosti přes 10 miliard Sluncí. Pak ale tvorba naprosto ustala a 700 milionů let po Velkém třesku bylo po všem.

Vyhlaslé galaxie v rozporu s modely vesmíru

Jak uvádí vedoucí výzkumu Andrea Weibel z UNIGE, objev galaxie RUBIES-UDS-QG-z7 v tak mladém vesmíru ve svém důsledku znamená, že masivní klidné galaxie byly během první miliardy let historie vesmíru více než stokrát častější, než doposud předpovídal jakýkoliv model evoluce vesmíru.

Za pozornost stojí, že tato galaxie má velmi malou velikost. Měří jen asi 650 světelných let a hvězdy v ní jsou uspořádány velmi hustě. Vědci se domnívají, že se takovéto galaxie během dalších miliard let vyvinuly do podoby velmi masivních eliptických galaxií, jaké dnes pozorujeme v relativně blízkém vesmíru.