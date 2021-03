Vesmír v okolí Sluneční soustavy je přeplněný dvojhvězdami

Vše nasvědčuje tomu, že Slunce je single. Sluneční soustava má je jedinou, osamocenou hvězdu. V Mléčné dráze a jistě i v jiných galaxiích to ale není pravidlem. Single hvězd je zhruba jedna sedmina z celkového počtu. Velké množství hvězd má jednoho nebo i více hvězdných partnerů.

Potvrzuje to i nový a doslova masivní 3D atlas dvojhvězd, navzájem oddělených minimálně na 10 AU (wide-binary), které se nacházejí do vzdálenosti cca 3 tisíce světelných let od nás. Zahrnuje 1,3 milionů takových dvojhvězd.

Autorem atlasu je doktorand Kareem El-Badry z americké University of California, Berkeley se svými kolegy. Asi není nutné zdůrazňovat, že se takový atlas stane bohatým zdrojem informací pro výzkum, především pokud jde o dvojhvězdy.

Hvězdy v atlase zaznamenaných dvojhvězd často odděluje vzdálenost 30 až 50 AU. Ve výjimečných případech to ale může být až 260 tisíc AU, což odpovídá vzdálenosti 3,26 světelných let.

Bez observatoře Gaia by to nešlo

Při sestavování atlasu sehrála zásadní roli data, která posílá pozoruhodná evropská vesmírná observatoř Gaia. Do této doby poslední publikace tohoto typu byla založená na pozorováních dnes již vyřazeného satelitu Hipparcos a obsahovala jen asi 200 dvojhvězd. Jak říká El-Badry, je to skutečně obrovský nárůst počtu zmapovaných dvojhvězd v našem hvězdném okolí.

S velkým počtem zaznamenaných dvojhvězd samozřejmě narostl i počet rozmanitých fenoménů, které dotyčný atlas zahrnuje. Je v něm obsaženo například přes 17 tisíc systémů s bílými trpaslíky. Z nich asi 1 400 tvoří dva bílí trpaslíci a zhruba 16 000 dvojhvězd má jednoho bílého trpaslíka a hvězdu jiného typu.

El-Badry a jeho kolegové se do budoucna chtějí soustředit právě na dvojhvězdy s bílými trpaslíky. Jde o to, že u bílých trpaslíků je možně určit věk přesněji než u běžných hvězd hlavní posloupnosti. Takové hvězdy jsou po miliardy let více méně stále stejné, zatím bílí trpaslíci postupně vychládají, a to známým tempem.

Dvojhvězdy a jejich planetární systémy obvykle vznikají ve stejnou dobu, takže určení stáří bílého trpaslíka zároveň znamená určení stáří jeho hvězdného partnera i jejich planet.