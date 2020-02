Vesmírná observatoř Gaia se štěstím našla hvězdy, které ze Země nejsou vůbec vidět

Evropská vesmírná observatoř Gaia, která je ve vesmíru od prosince 2013, už odvedla velký kus práce. Mapuje ohromné množství hvězd v Mléčné dráze a přitom už objevila řadu velmi zajímavých věcí. Náleží k nim i nedávný objev dvojice hvězd, které přitom ze Země nejsou vůbec vidět.

Všechno to začalo s jednou hvězdou, která je od nás vzdálená asi 49 tisíc světelných let. Observatoř Gaia tuto hvězdu přistihla při podivném stmívání a zjasňování. Bylo to velmi rychlé, hvězda najednou pohasla během jediného dne a pak se zase rozsvítila.

Navíc, po pár týdnech se tato událost, která dostala označení Gaia16aye, zase zopakovala. Za 500 dní pozorování se to opakovalo celkem pětkrát. Pokud víme, tak se podobným způsobem hvězdy nechovají. Na pozorování observatoře Gaia následně navázala pozorování asi 50 dalších observatoří, které pokračovaly ve sledování tohoto pozoruhodného jevu.

Záhada rozluštěna

Łukasz Wyrzykowski z Astronomické observatoře Varšavské univerzity a jeho kolegové nakonec přišli na to, že se zmíněnou hvězdou se ve skutečnosti neděje nic zvláštního. Původcem zvláštního jevu je párek jiných hvězd, který se shodou okolností vyskytuje přesně mezi zmíněnou hvězdou a observatoří Gaia.

Tyto hvězdy jsou k nám mnohem blíže, zhruba ve vzdálenosti 2 500 světelných let. Jsou ale tak malé a tak málo září, že s našimi přístroji nejsou vůbec vidět. Prozradila je jejich gravitace, která vytvořila takzvanou gravitační mikročočku, co deformuje září zmíněné hvězdy na pozadí, vzdálené 49 tisíc světelných let.

Jde teprve o druhou gravitační mikročočku, kterou Gaia našla. Vědce zpočátku mátlo zjištění, že tato gravitační mikročočka vypadá úplně jinak, než ta první objevená.

Wyrzykowski a spol. propočítali, že se vší pravděpodobností jde o dva červené trpaslíky, o hmotnosti 0,57 a 0,36 Slunce. Tito trpaslíci jsou od sebe vzdálení asi 2 AU, tedy zhruba dvojnásobek vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Navzájem se oběhnou za 2,88 pozemského roku. Přestože tento dvojhvězdný systém vůbec nevidíme, tak jsme o něm díky šťastné náhodě dozvěděli spoustu věcí.