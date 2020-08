Vesmírná technika: Další americké kosmodromy. A také o vypouštění raket ze strategického bombardéru

Naposled jsme představili kosmodromy na východním pobřeží Spojených států amerických. Nyní se podíváme na zbytek amerických kosmodromů. Nacházejí se na západě USA. Jde o tři klasické a pak o speciální kosmodromy sloužící k vypouštění nosných raket z letadel.

Nejpoužívanější americký kosmodrom přitom není ten nejznámější na mysu Canaveral. Nejvíc raket létá z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii, do dneška to bylo téměř osm set startů. Tento kosmodrom je pod správou armády USA a významná část zdejších letů do vesmíru má také vojenský charakter.

