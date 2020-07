Vesmírná technika: Tajemstvím opředená družice Poljus

Dnes si představíme tajemnou družici Poljus. V 80. letech 20. století vrcholila Studená válka a Sovětský svaz hledal odpověď na americký program. Zároveň byly rozpracovány rozsáhlé plány orbitálních zbraňových družicových platforem. Projekty měly sloužit k ničení cizích družic, ani jeden se ale neuskutečnil. Přesto ale jedna mise byla uskutečněna, a to právě Poljus. Co za projektem stálo a proč nevyšel? To a více se dozvíte v pořadu Vesmírná technika:

