Vesmírná turistika není nic nového. Tohle jsou příběhy šesti dosavadních dovolenkových misí

Přes léto se hodně mluvilo o vesmírné turistice. Byly tu „stratosferické skoky“ Richarda Bransona a Jeffa Bezose, Elon Musk se sveze s firmou prvního jmenovaného a SpaceX má za sebou úspěšný start své první turistické mise.

Ale rok 2021 rozhodně nelze označit za počátek vesmírné turistiky. Možná to bude zlom, začátek nové éry, ale na dovolenou do vesmíru se začalo létat o pěkných pár let dříve. Poslechněte si příběhy těch, kteří to všechno odstartovali.

