„Vesmírná zájezdovka“ Axiom Space vytvoří pro NASA nové skafandry. Možná vám je i půjčí

NASA vybrala dvě firmy, které pro ní připraví nové skafandry pro výstupy do otevřeného kosmického prostoru i procházky po Měsíci v rámci programu Artemis. Zakázka se realizuje v rámci programu xEVAS (Extravehicular Activity Services) s hodnotou 3,5 miliard dolarů.

Vybranými výherci jsou Collins Aerospace a v poslední době známější Axiom Space. Druhá jmenovaná v dubnu vyslala k ISS trojici vesmírných turistů a jednoho profesionálního astronauta v kosmické lodi Crew Dragon od SpaceX.

NASA zatím neuveřejnila mnoho podrobností o novém kontraktu. Nevíme, jakým způsobem si obě firmy 3,5 miliardy dolarů rozdělí. Úřad uvedl jen to, že obě firmy do vývoje „investovaly značné množství svých peněz“. Technické detaily skafandrů nebo jejich schémata ale také veřejnost zatím neviděla.

Skafandry mají okolo roku 2025 nahradit na ISS ty stávající, které už rozhodně nejsou nejmladší. Současné EMU (Extravehicular Mobility Unit) byly vyvinuty pro potřeby amerického raketoplánu na začátku 80. let.

Pokud firmy dodají své skafandry v roce 2025, budou si je astronauté užívat zhruba pět let. Poté má stanice skončit. xEVAS ale mají sloužit také na povrchu Měsíce. Program je navíc stavěn spíše jako podpora vývoje. NASA zde využívá osvědčený koncept z ISS, kdy si na dopravu nákladu a posádek také najala více firem, které si vzájemně konkurují.

Axiom Space a Collins Aerospace budou NASA skafandry jen pronajímat a mohou je klidně nabídnout také ostatním zákazníkům. Axiom je možná využije i pro vlastní účely. Podle optimistického scénáře chce už za dva roky poslat do vesmíru první modul své vlastní stanice – ta se bude stavět u ISS a před jejím koncem se odpojí jako samostatná stanice Axiom Station.

Samotná firma přiznává, že existuje mnoho zákazníků, kteří by rádi vesmír ochutnali i jinak než jen skrz sebevětší okna orbitálního modulu či vesmírné lodě.

Výstupy do otevřeného kosmu jsou atraktivní záležitost. Axiom v tomto ohledu ale předběhne SpaceX, která už upravuje své stávající skafandry. Zatím slouží jen uvnitř lodě pro případ nehody, ale už brzy s nimi budou moci astronauti vystoupit do kosmu. Poprvé se tak stane v rámci mise Polaris Dawn a to možná už na konci letošního roku. Skafandrů tak „na trhu“ bude více...