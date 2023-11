Vesmírné souboje se blíží. Prvně se budou vrhat sítě, do 10 let satelity dostanou lasery a chemické zbraně

Zbraně určené pro použití ve vesmíru jsou stále sofistikovanější a kreativnější. V nedávném rozhovoru pro deník New York Times to uvedl Ron Lerch z U.S. Space Force.

Podle Lercha se na oběžné dráze naší planety už velice brzy budou pohybovat zařízení schopná likvidovat nepřátelské satelity pomocí vrhání sítí nebo jakýchsi háčků.

V horizontu nadcházejících deseti let pak nejspíš budou nasazeny i družice schopné za tímtéž účelem uvolňovat různé chemické látky či dokonce využívat laserové paprsky.

Ani hackeři nezahálejí

Hodně se mluví rovněž o čínských bezpilotních kosmoplánech, které by se mohly brzy naučit komunikovat se Zemí pomocí kvantové technologie nebo satelitů poháněných umělou inteligencí.

Zcela samostatnou kapitolu pak představuje kybernetická válka. „To, co mně v noci nenechává spát, není kinetická hrozba. Je to aspekt kybernetické obrany. Máme významná zranitelná místa, která musíme zpevnit,“ konstatoval Chandler Atwood z U.S. Space Force.

Sečteno a podtrženo, obavy z možného konfliktu ve vesmíru odstartovaly další závody ve zbrojení, do nichž se postupně zapojuje více a více zemí.