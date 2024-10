Vesmírné trable Boeingu nekončí. Na geostacionární oběžné dráze se mu rozpadl satelit Intelsat

Satelit od Boeingu patřící společnosti Intelsat se na geostacionární dráze o víkendu záhadně rozpadl. Podle dostupných informací došlo k „anomálii“, jejímž důsledkem byla „totální ztráta“ dotyčného zařízení.

Přesná příčina zkázy této družice – zvané IS-33e – zatím není známá. US Space Force následně oznámily, že monitorují zhruba dvacet jejích trosek, nicméně v současnosti „nepozorují žádné bezprostřední hrozby“.

Satelit, který vážil zhruba 6600 kg, byl navržen a vyroben firmou Boeing Space Systems a vypuštěn v roce 2016. Poskytoval širokopásmové služby (včetně internetových a telekomunikačních) obyvatelům určitých částí Evropy, Afriky i Asie.



Satelit IS-33e.

Krátce po startu IS-33e však vyšlo najevo, že k udržení své oběžné dráhy spotřebovává mnohem více paliva, než by správně měl – čímž se jeho celková životnost zkrátila z 15 let na 11,5 let.

„Plány migrace a obnovy služeb jsou v plném proudu napříč flotilou Intelsat a satelity třetích stran,“ komentoval jeho ztrátu Intelsat ve svém prohlášení.

Připomeňme, že podobně neslavně skončil i další satelit té stejné platformy – tj. EpicNG – IS-29e. Ten selhal v roce 2019 kvůli úniku paliva z pohonného systému, jehož příčinou byl pravděpodobně dopad mikrometeoroidů.

