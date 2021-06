Vesmírné zprávy: SpaceX dokončuje stavbu třetí přistávací plošiny

SpaceX má v tuto chvíli k dispozici dvě přistávací plošiny v Atlantiku. Přistávají na nich první stupně, které odstartují z Floridy. V létě by ale chtěla firma začít zase více létat i z Kalifornie, což si vyžádá novou plošinu. Do Pacifiku totiž zamíří starší s názvem Of Course I Still Love You a chyběla by tak na svém původním místě.

NASA vybrala dvě nové mise, které mají prozkoumat Venuši. Po dlouhých desetiletí se tak sonda podívá do atmosféry této planety.

Podívejte se na nedávné díly Vesmírných zpráv: