Americká sonda DART je výjimečná tím, že od jejího startu do konce mise neuplyne ani jeden rok. Cílem je totiž vysokorychlostní náraz do planetky. Na sondě tak nejsou žádné drahé přístroje – potřebuje pouze kameru, aby cíl neminula. Start by měl proběhnout v listopadu, pomalu tak končí přípravy.

