Vesmírní turisté hlásí problémy se zrakem. Nevidí ostře, nebo vidí jiskry a světla

Účastníci mise Polaris Dawn měli během svého pětidenního pobytu ve vesmíru potíže se zrakem. Například pilot mise Scott „Kidd“ Poteet vypověděl, že ostrost jeho vidění se výrazně zhoršila.

Jared Isaacman pak v rozhovoru pro CNN uvedl, že když zavřel oči, viděl „jiskry nebo světla“ – což je něco, co zřejmě souvisí s kosmickým zářením a v minulosti to hlásili i další astronauti.

Aby účastnicí mise mohli důkladně posoudit, jaké přesně dopady měla tato výprava do vesmíru na jejich zdraví, prováděli na oběžné dráze opakovaně různé lékařské experimenty. Mj. nosili speciální kontaktní čočky určené k měření nitroočního tlaku.

Důsledky mohou být katastrofální

To, co způsobilo zhoršení Poteetova vidění, je pravděpodobně stav známý jako neuro-okulární syndrom. Předpokládá se, že jde o důsledek působení mikrogravitačního prostředí, které způsobuje bobtnání optického nervu a pohyb tekutin v oku a mozku.

Jakmile byl Poteet zpátky na Zemi, jeho zrak se rychle vrátil do normálu. Ale jak zdůraznila inženýrka SpaceX a lékařka mise Anna Menon, z dlouhodobého hlediska by důsledky – pokud by se tento problém neřešil – mohly být katastrofální.

„Pokud si představíte budoucnost, v níž ve vesmíru již žijí tisíce lidí, z nichž někteří se nakonec – po devíti měsících cesty – dostanou na povrch Marsu, přičemž u obrovského procenta z nich dojde ke změnám vidění, které jim znemožní dělat jejich práci, číst manuály – to by byl velký problém,“ konstatovala.