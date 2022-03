Vesmírní turisté slíbili, že nebudou otravovat astronauty na palubě ISS

Vesmírní turisté, kteří se zúčastní „první zcela soukromé mise na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS)“ organizované společnostmi Axiom Space a SpaceX, slíbili, že nebudou obtěžovat astronauty.

Během tiskové konference o nadcházející misi Ax-1 její velitel Michael López-Alegría řekl, že má v plánu zajistit, aby jeho posádka stávající osazenstvo ISS nijak nerušila.

„Jsme na to super citliví a myslíme si, že je to velmi dobrý příklad pro budoucí posádky. Všichni v posádce jsou... velmi oddaní, velmi angažovaní, velmi profesionální v tomto a opravdu to bereme velmi, velmi vážně.“

„Není to turismus,“ dodal, čímž naznačil, že on a jeho spolucestující chtějí dělat seriózní vědu a ne pouze užívat si velice drahou dovolenou na oběžné dráze Země.

Bývalý letec U.S. Navy a astronaut NASA rovněž ostatním členům výpravy přislíbil, že se společně stanou „nositeli standardu“ a „nastaví laťku velmi, velmi vysoko“.

V podobném duchu hovoří rovněž CEO Axiom Space Michael Suffredini, podle nějž López-Alegría a spol. rozhodně necestují na ISS proto, aby měli „nosy přilepené na oknu“.